Estamos a mitad de enero, arrancando el año. Uno espera pasarlo de lo más tranquilo, con la esperanza intacta de un periodo nuevo que nos sorprenda para bien. Sabemos que este mensaje parece que va hacia un tono negativo, pero todo lo contrario. El año está saliendo de maravilla, pues HBO Max decidió lanzar una bomba: la adaptación para la televisión de The Last of Us. AQUÍ les dejamos cinco puntos a considerar para entrarle.

Este domingo 15 de enero, la plataforma de streaming estrenó el primer episodio de una de las series más esperadas de los últimos años. ¿La razón? No sólo hay una, sino son varias. Y la más importante, quizá, es que la historia viene de un videojuego del mismo nombre que es considerado una genialidad por su storytelling.

‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

The Last of Us y la historia de la década

The Last of Us, cortesía de Naughty Dog, salió en 2013 y revolucionó no sólo la forma en la que se contaban historias en los videojuegos (más cerca de un aspecto fílmico), sino que fue más allá con una trama que en ese año, ya parecía un cliché: el apocalipsis zombie. Los creadores tomaron la idea, y la revolucionaron para enfocarse en la capacidad humana de supervivencia.

Por algo The Last of Us fue votado como el mejor juego de la década… Con una historia así y el impacto que generó en la industria, hablar de una adaptación a la pantalla era cosa seria y peligrosa. AQUÍ les contamos de la película de Sam Raimi sobre The Last of Us que nunca fue, por ejemplo.

Imagen de ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

Pero como siempre, HBO tomó al toro por los cuernos y nos sorprende con una adaptación que respeta los aspectos más importantes del juego y los traduce a una experiencia en pantalla que no deja de sorprendernos.

Ahora bien. Como les contamos, ya por fin se estrenó el primer episodio de The Last of Us, y desde luego, el internet ha reaccionado ante la presentación de los personajes principales, sobre todo con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie (ACÁ el quién es quién). En este primer episodio nos dan un vistazo, por ejemplo, de la vida pasada de Joel antes de la tragedia a la que se enfrenta la humanidad.

¿Pero qué dice el internet de The Last of Us? Acá les contamos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

Así reaccionó el internet

ITS FINALLY THE LAST OF US HBO DAY pic.twitter.com/gdqejUIGMx — bee ✩ TLOU HBO DAY!! (@astroeIIie) January 15, 2023

En mi boda/ Hoy en el estreno de The Last of Us pic.twitter.com/HaKKflFybK — MadMatt (@mateocortes_99) January 15, 2023

los que vean the last of us sin saber nada del juego / los que vean the last of us sabiendo lo que pasa en el juego pic.twitter.com/NxTgAYZVHZ January 14, 2023

preparada para el capítulo 1 de the last of us ?? pic.twitter.com/LofTIagpwp — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) January 16, 2023

this will be me watching the last of us, even though i know the storyline and what will happen before it even premierespic.twitter.com/aEYWyfAKnP — Zoi (@Zoi__13) January 15, 2023

lo q es la primera hora de the last of us pic.twitter.com/EeVsrIGQa3 — anto ⭐⭐⭐ (@hauntingroff) January 16, 2023

LA INTRO DE THE LAST OF US ES UNA OBRA DE ARTE#TheLastOfUs pic.twitter.com/eTIzCtX0a4 — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) January 16, 2023

yo viendo referencias cada 2 segundos en la serie de the last of us después de haberme pasado el juego 467 veces pic.twitter.com/FKKHlZHPJm — ?????? (@giomicch) January 16, 2023

the last of us is a masterpiece i’m saying it pic.twitter.com/xMiRZ0i5rw — kristen (@shaunasjorts) January 16, 2023

People: How was the first episode of The Last of Us HBO Show?



Me:

pic.twitter.com/kNMqa3UVAF — Joseph Moran (@MrBadBit) January 16, 2023

Ya andamos viendo The Last Of Us, pero algo no me cuadra pic.twitter.com/lJU3MRP7St — ∞ + 1 (@EdSpell) January 16, 2023

The Last of Us está tan bien hecha que mi cerebro esta en modo "agachate, sigilocia, escucha y arma un cuchillo con ese fierro"

GANAMOS pic.twitter.com/SSfT4h3zlU — Elías Ruiz Díaz (@elias4125) January 16, 2023

LA CANCIÓN FINAL DEL CAPÍTULO DE THE LAST OF US pic.twitter.com/vDAO4yFvjO — rena (@kessl9r) January 16, 2023

Okay, se la súper rifaron con el primer capituló dé The Last Of Us ? pic.twitter.com/pik0gMEyMs — ?????? ?????? (@soycarlosochoa_) January 16, 2023

Yo con Depeche Mode al final del capitulo de The Last Of Us pic.twitter.com/81st2j4gne — Gery (@cilliantromrphy) January 16, 2023

The Last Of Us, House Of The Dragon & Succession competing against each other at the Emmys this year pic.twitter.com/ymJIkZXW2C — Danyal (Maidenless) (@iIuvuihateuu) January 16, 2023

El primero de la serie de The Last of Us pic.twitter.com/Ym8EPISpMY — Top-i (@ash9811) January 16, 2023

primer capítulo de the last of us pic.twitter.com/Br8H7hMGop — nessa (@lvslilo) January 16, 2023

Increíble el primer capítulo de The Last Of Us. Cuando sonó LA canción de Gustavo Santaolalla en el intro hermanas… pic.twitter.com/dyQfWs7TgL — agus (@delightobio) January 16, 2023

Apenas es el primer episodio y me dejo así #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/3r3SZq3a4A — ?THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) January 16, 2023

Nunca he jugado The Last of Us, solo he visto uno que otro gameplay, y para ver el estreno del primer episodio esta buena e interesante la verdad pic.twitter.com/fY77WUFAcX — SoyJorge47 (@SoyJorge47) January 16, 2023

Mi mood después de el primer episodio #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/O7ju5ABrJf — ?THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) January 16, 2023

Ya acabando de ver The Last of Us. ¿Qué chingados acabo de ver? Ya denle el Emmy, el Oscar, el GOTY otra vez y hasta el nobel alv.



La mejor adaptación de un videojuego ever. pic.twitter.com/b4W6U3ZbI2 — AJ (@SetoJaiba) January 16, 2023