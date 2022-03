¡Salvación a la vista! Los 20jugadores que regresarán al Chelsea tras sus préstamos

Una de las prohibiciones que llegaron para el Chelsea con las sanciones a su dueño Roman Abramovich, fue la de no poder realizar fichajes ni renovar contratos de jugadores, así que, la plantilla sufrirá un gran cambio para la siguiente temporada.

Realmente serán pocas las bajas a las que se enfrente el Chelsea, pues sólo son tres los jugadores que no podrán renovar contrato con los ‘Blues’ y que tendrán que buscar un nuevo equipo, peeeeeeeeeeeero, no todo es malo para el equipo.

Afortunadamente para ellos, se han encargado de fichar y fichar jugadores a placer e irlos prestado año con año para que vayan ganando minutos y vuelvan al Chelsea o les puedan sacar unos cuantos euros a lo que ellos pagaron.

Desde la llegada de Roman Abramovich al Chelsea, esto se volvió una práctica recurrente y llegaron a fichar jugadores como el mexicano Ulises Dávila, Romelu Lukaku (que regresaría por una millonada), Mohamed Salah y hasta Kevin de Bruyne.

Peeeeero, imposibilitados de fichar y con cuatro torneos (tienen muchas posibilidades de clasificar a Champions League) para la temporada 2022-2023 y con menos dinero porque ya se fue un patrocinador, tienen que echar mano de los jugadores que tienen a préstamo.

¿Quiénes son los jugadores que se irían del Chelsea?

Con la imposibilidad de realizar movimientos en cuanto a fichajes, el Chelsea no podría seguir en conversaciones para retener a César Azpilicueta, Andreas Christensen y Antonio Rudiger. Bajas sensibles en defensa porque son hombres utilizados con mucha frecuencia por Thomas Tuchel.

Antonio Rudiger ha sido pretendido por equipazos en toda Europa, desde el Bayern Munich en su natal Alemania hasta el Real Madrid. Andreas Christensen se dice que ya tiene un acuerdo con el Barcelona y César Azpilicueta también ha sido buscado por los culés.

Saúl Niguez ya no volvería al Chelsea porque su préstamo con los ‘Blues’ terminaría y tomaría el vuelo al Atlético de Madrid. Charly Musonda es otro de los que termina contrato con el equipo, pero no es considerado para la plantilla de Thomas Tuchel, así que, no representaría una gran baja.

Los que regresan de préstamos al Chelsea

En total son 20 los futbolistas que regresarían de sus préstamos. Algunos de ellos ya han tenido sus oportunidades con el Chelsea y otros son juveniles que podrían tener minutos importantes con el club ante la imposibilidad de realizar fichajes.