Aaron Jones vivió un drama en el MNF por perder las cenizas de su padre que lleva en un colgante

El corredor de los Packers, Aaron Jones, vivió una noche de altibajos en el pasado MNF ante los Lions, individualmente hizo 4 anotaciones para darle la primera victoria a Green Bay -felicidades a los que lo tenían en el Fantasy- y vivió una de las preocupaciones más grandes porque perdió las cenizas de su padre.

Hablamos muy en serio, porque Aaron Jones perdió dentro de Lambeau Field las cenizas de su padre, pero no nos referimos a que las llevara en una urna o algo parecido, sino que llevaba algunas de las cenizas en un colgante que usa durante los juegos en la NFL.

A los jugadores de futbol americano se les permite llevar cadenas o cualquier tipo de colgante, no hay restricción para ello, peeeeeeeeeeeeeeero la liga no se hace responsable si en alguna tacleada los rivales la rompen o algo por el estilo, es bajo su propio riesgo.

Peeeeeeeeero, Aaron Jones no estaba (tan) preocupado por la cenizas de su padre, por más extraño que parezca. En conferencia de prensa después del partido, el corredor dijo: “Si hubiera algún lugar donde perderlo, ahí es donde mi papá hubiera querido que yo lo perdiera. Sé que está sonriendo“.

El colgante lo perdió en una de las jugadas y era un relicario negro en forma de balón de futbol americano. Su padre, Alvin Jones Sr. falleció a los 57 años de edad en abril del 2021 debido a complicaciones con el COVID-19 y aunque no veía mal perderlo en Lambeau Field, algunos de los jardineros ayudar a buscar el colgante.

Finalmente, el colgante regresó a Aaron Jones

Gracias al equipo de jardineros, Aaron Jones podrá recuperar las cenizas de su padre y lo anunció el mismo jugador en la cuenta de redes sociales de los Packers, además de agradecerle a Bryan ‘Flea’ Engel, persona que lo encontró a las 1:45am, así que se merece una recompensa por las altas horas a las que trabajó.

Ahora esperemos que Aaron Jones no vuelve a usar su colgante en un campo de juego, más cuando le toque de visitante o que se lleve a ‘Flea’ y lo dejen a trabajar en otro estadio que no sea el Lambeau Field o la otra opción es que no use un colgante con las cenizas de su padre.