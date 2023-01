La incógnita sobre si Tom Brady regresará o no para la temporada 2023 no es la única en la NFL, porque Aaron Rodgers andaba en las mismas de la campaña pasada.

Se nota que ya no quería regresar a los Packers, pero desafortunadamente para él, no se puso a valorar al 100% otras posibilidades para cambiar de franquicia en NFL.

Y aunque no fue tan mala la temporada 2022 para Aaron Rodgers y los Packers, sí fue un fracaso total porque ni a playoffs llegaron, estuvieron cerca en el último partido.

Foto: Getty Images

De hecho, todo estaba en sus manos, lo único que tenían que hacer era ganar para colarse a playoffs, peeeeeeeeeeeeeero, los Lions les hicieron la diablura y los vencieron en el Lambeau Field.

Tras el partido, una de las polémicas se desató sobre el futuro de Aaron Rodgers, porque un jugador de los Lions le quiso cambiar el jersey, pero el QB se negó argumentando que se quería quedar ese en específico… ¿Será el último que use como Packer?

Foto: Getty Images

Las declaraciones de Aaron Rodgers sobre un regreso a NFL, pero tal vez no con Packers

Una vez más, Aaron Rodgers fue uno de los invitados al podcast del expteador Pat McAfee y es que en este show ha dicho cada joyita digna de museo del internet.

“¿Sigo pensando en que aún puedo jugar? Por supuesto. ¿Puedo hacerlo a un nivel alto? Sí, el más alto. Creo que puedo ganar el MVP nuevamente en la situación correcta“, declaración de Aaron Rodgers, pero que no gustará en Packers.

Pero, el mariscal de campo no se quedó ahí: “No estoy seguro, pero no creo que debas cerrar ninguna oportunidad; como dije durante la temporada, ambos lados debemos querer trabajar juntos para seguir adelante“, dejando abierta la puerta para Green Bay… aplicando un ni me voy ni me quedo, sino todo lo contrario.

Foto: Getty Images

Eso sí, les dio un guiño a los Packers sobre cómo pueden hacer que regrese

Aunque posiblemente tenga muchas ofertas de otros equipos, no se puede negar que Aaron Rodgers tiene un sentimiento especial por los Packers, pero una reconstrucción del equipo no es lo que espera.

“Creo que ningún jugador quiere ser parte de una reconstrucción. Lo dije hace años. Este juego se trata sobre las relaciones, trata de los muchachos en los que confías, incluso si algunos no aparecen en el libro de las grandes estadísticas“.

Básicamente, mandó el mensaje a los Packers de retener a los jugadores que hacen del vestidor una familia y no enfocarse en traer a los mejores prospectos, que tal vez no entren en este sistema.

“Tienes a un tipo como Marcedes Lewis, una pieza importante en el ánimo y el impulso del equipo. Es un tipo con el que quiero terminar mi carrera. Si estoy jugando lo quiero a él mi lado“, agregó Aaron Rodgers.

“Quiero a Randall Cobb todo el tiempo en mi vestuario. Chicos con los que puedes ganar; Dave Bakhtiari, Bobby Tonyan, Allen Lazard. Hay muchos nombres interesantes que esperamos deseen continuar“, finalizó sobre lo que busca para regresar con Packers.

Foto: Getty Images