Aaron Rodgers deja en el aire su futuro con los Green Bay Packers: “No lo sé, ya veremos”

¿Aaron Rodgers jugará la próxima temporada con los Green Bay Packers? Esa una de las preguntas a resolver en las próximas semanas, previo al arranque de la temporada 2021-22 de la NFL, y hasta ahora el quarterback no ha dado pistas sobre su futuro.

Rodgers se quedó a un paso de llegar al Super Bowl después de hacer una de sus mejores temporadas en la NFL. El partido que perdió ante Tampa Bay de Tom Brady, fue la última vez que Rodgers visitó el uniforme de los Packers.

¿Aaron Rodgers va a seguir con los Packers?

Hasta ahora, el quarterback no ha participado en ninguna actividad de la parte baja de la temporada, aspecto que nutre teorías y rumores, los cuales trataron de despejarse en “The Match”, de TNT, transmisión en la cual fue cuestionado sobre su continuidad en Green Bay: “No lo sé, ya veremos”.

Rodgers se ausentó incluso al minicampamento, el cual era obligatorio, por lo que se dice que la dirigencia ya piensa en un intercambio de jugadores para darle salida al QB.

Atiende salud mental

Uno de los aspectos de los cuales se han hablado sobre la continuidad de Rodgers apunta a una diferencia con los dirigentes del equipo, específicamente con Brian Gutekunst, gerente general, y por lo pronto el quarterback se centra en la atención sobre la salud mental.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar en mi salud mental. No he luchado con momentos de depresión ni nada... Está bien hablar de eso, si hablas de salud mental… sólo he estado pensando en aquello que me pone en un mejor estado mental. ¿Cuáles hábitos me puedo formar que me permitan sentir más mi cuerpo, más presente y más feliz?”, mencionó.