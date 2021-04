Aaron ‘Showtime’ Taylor narró un juego de los Warriors tras 26 años en prisión

En el mundo, cometer un error es tan común como respirar, en el deporte puedes fallar un gol, un pase, una canasta o algo más, pero los errores que cometes en la vida real tienen consecuencias, eso lo aprendió Aaron “Showtime” Taylor, aficionado que los Warriors invitaron para narrar un partido.

Aaron “Showtime” Taylor fue el invitado de honor en la transmisión del partido de los Warrior y tuvo la oportunidad de narrar las jugadas de Stephen Curry y sus compañeros, esto parecía algo que jamás iba a suceder 26 años atrás debido a los delitos que cometió y que lo llevaron a prisión en San Quentin.

Pero no sólo para narrar fue la invitación a Aaron Taylor, pues también tuvo la oportunidad de entrevistar al jugador del partido y sí, fue Stephen Curry, quien se divirtió con “Showtime” y compartieron un momento de basquetbol entre ellos.

Golden State se enfrentó a los Houston Rockets y los vencieron por 125 a 109, así que Aaron tuvo la oportunidad de narrar una victoria para los Warriors. Además, de su ronco pecho pudo comentar los 38 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias que tuvo Curry en el partido.

Aaron “Showtime” Taylor sabe de primera mano que los errores cobran factura, pues la vida en prisión no es una fácil de llevar, pero aprendió de sus errores y supo salir adelante hasta el punto de convertirse en el invitado especial para los Warriors.

1994 fue el año en el que la prisión se convirtió en su nuevo hogar, un robo y asalto a mano armada fue lo que lo llevó a la cárcel, pero no fue todo, durante el delito recibió un disparo en la cara y sobrevivió, lo hizo gracias a que giró la cabeza en el momento exacto.

En entrevista para The Athletic, Aaron Taylor que las drogas ya no eran parte de su vida una vez llegando a la prisión, todo lo contrario, abrazó la religión y comenzó su camino a superarse y superar su situación con la lectura y la escritura que aprendió tras las rejas.

Ayudó a otros en su estadía en San Quentin, además un nuevo apodo surgió para él: “El imán del hip-hop”, todo gracias a que en sus oraciones y plegarias imprimía un ritmo característico y atraía a muchos compañeros a escucharlo.

Aaron Taylor comenzó a sentarse al costado de las canchas delimitadas para jugar al basquetbol, comenzó a narrar los partidos que, para él, los asistentes y los protagonistas, era como una final de la NBA y gracias a que tenía la habilidad de emocionar con sus narraciones fue que nació “Showtime”, de hecho, en la entrevista menciona que “los juegos no importaban hasta que él se subió al micrófono”.

“Showtime” a pesar de que se encontraba en prisión, estuvo en el momento y lugar correcto, pues los Warriors lo descubrieron en los viajes que realizaban a San Quentin para jugar con el equipo de basquetbol. Marck Jackson, entrenador en jefe en aquel momento (hace 8 años) de los Warriors, era ex locutor escuchó a “Showtime” e identificó el talento que tenía en la narración.

Después de que Mark Jackson le dio el visto bueno como narrador, la idea de serlo estuvo dando vueltas en su cabeza y con su liberación de prisión, no dudó en ponerse en contacto con algunos de los deportistas que había conocido en San Quentin y sólo semanas después ya se encontraba narrando partidos en la Venice Beach League y la American Basketball Association.

Para el partido del 10 de abril ante los Rockets, los Warrior ya habían pensado en comunicarse con “Showtime” y lo hicieron mediante un correo electrónico a inicios de marzo, pero Aaron Taylor estaba escéptico, pues realmente no creía que fuera real hasta que se enfundó en los audífonos de transmisión y su voz comenzó a ser escuchada mientras pasaban el balón, una vez y otra sobre la duela.

Guest Warriors PA man Aaron “Showtime” Taylor was rendered speechless by this postgame moment with Steph Curry 🙏 pic.twitter.com/Qz5kEpFpwG

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 11, 2021