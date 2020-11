¡Ya hay acuerdo! NBA anunció fecha y formato de la temporada 2020-2021

La NBA tiene todo listo, o bueno, casi todo. La liga llegó a un principio de acuerdo con el sindicato de jugadores para la fecha de arranque y el formato que tendrá la temporada 2020-2021. De igual manera se anunció el día en que arrancará la agencia libre.

El acuerdo entre NBA y los jugadores incluye también el tope salarial y el impuesto de lujo. Las dos cantidades se habían visto afectadas por la pandemia del coronavirus, que llevó a suspender la temporada anterior y reanudarla en una burbuja en Orlando.

Este principio de acuerdo está sujeto a la votación de la Junta de Gobernadores de los equipos de la NBA, que se dará en esta misma semana.

Como se había mencionado hace algunos días, la temporada 2020-2021 de la NBA iniciará el martes 22 de diciembre. A diferencia de otros años, en esta ocasión se jugarán 72 partidos por equipo.

La NBA anunció que la decisión de jugar 72 partidos, abre la posibilidad a que la temporada 2021-2022, vuelva a ser de 82 encuentros. Es decir, un ajuste respecto a la modificación de calendario que también se hizo el año anterior.

Cabe recordar que la fecha del inicio del campamento de entrenamiento será el 1 de diciembre. Por lo que podríamos decir que nos esperan mes y medio de una temporada baja de la NBA que será más que movida.

El Draft 2020 de la NBA está programado para el miércoles 18 de noviembre. Es por eso que la liga acordó que el inicio de la agencia libre sea dos días después, el viernes 20 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Las nuevas contrataciones podrán ser anunciadas a partir del 22.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

— NBA (@NBA) November 10, 2020