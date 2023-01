Han pasado unas cuantas semanas desde que se terminó la Red Bull Batalla Internacional 2022 con la coronación de Aczino como tricampeón del torneo más importante de freestyle.

Muchos se ha hablado de aquella Red Bull Batalla Internacional, que si fue la peor por cómo reaccionó el público ante las rimas de los no mexicanos y si hubo un sobre apoyo a los MC’s mexas.

Algunos creadores de contenido sobre freestyle mencionaron que fue la Red Bull Batalla Internacional más infame por el público y hasta campañas se hicieron para que Aczino regresara el campeonato por lo “indigno”.

La cuestión es que, Aczino es tricampeón de la Red Bull Batalla Internacional y el único bicampeón consecutivo, guste o no guste. Al final del día, los votos no los emitió el público.

Fueron cinco jueces los que juzgaron las rimas y los que dieron el triunfo a Aczino. Con polémica o no, el ‘Mejor maldito freestyler que se ha parido’ logró el tricampeonato.

Foto: Especial

La opinión de Aczino sobre el tricampeonato y el apoyo de la gente

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Aczino sobre temas de salud mental, su desempeño dentro de la Red Bull Batalla Internacional y más.

Una de las preguntas obligadas fue sobre cómo sintió él, el apoyo de la gente con algunas rimas y el show en general:

“Ver a toda la gente entregada hacía a mí, hacía Aczino, hacía lo que representa ese nombre. El ver a los niños vestidos como yo, gente grande vestidos como yo, vestidos con la ropa que uso, con los conjuntos que he usado a lo largo de mi carrera. Creo que es algo que no se había visto antes, no veíamos a gente vestida como MCKlopedia, al menos no voluntariamente (risas). Creo que es algo que no se había dado en el freestyle y quién sabe cuando se vuelva a dar, no sé si haya otro rapero que genere este sentido de identificarse con él, que te represente“.

Sobre la gente explotando con algunas de las rimas de Aczino: “Son de esos momentos en los que sabes que vas arriba, cuando conecté esos dos golpes, fueron momentos en los que yo sabía que me iba para arriba. En la de Messi sentí que con esa rima ya estaba tomando el control de la batalla totalmente y cuando le conecté la de México, fue como decir ‘ya está noqueado, con este golpe se cayó’. Se nota mucho cuando me emociono porque me están saliendo bien las cosas, porque pierdo la concentración. Ahí se puede ver como mis últimos dos patrones fueron ya cualquier cosa. Se nota mucho cuando me emociono y este fue uno de esos casos, me emocioné tanto que ya la siguiente rima ni siquiera me esforcé“.

Foto: Cortesía

¿Cómo se vio el, después de la Red Bull Batalla Internacional?

“Muy bien. Yo lo veo y me encanta lo que hice, me encanta cómo me manejé, cómo pude canalizar toda la energía positiva del público y meterla en mis rounds. Me encantó que no tuve fallos, que no tuve trabadas, que no tuve tropiezos muy grandes, fuera de alguna sílaba que se nos fue. Eso es lo que más busco, la consistencia en mi nivel, buscando llegando al punto más alto, pero que el nivel medio sea superior al de los demás“, mencionó Aczino.

Sobre si hubo o no justicia en el tricampeonato de Aczino

“Siempre pasan estas cosas, hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Lo mejor que puedes hacer es no tomártelo personal. La mayoría de gente que decía eso era desde el punto de la frustración, de que su representante no haya llegado más lejos y el hecho de que la gente estuviera entregada conmigo, pues los hace ver un motivo en el cual puedan escudarse. Era muy gracioso ver a compañeros de España quejarse del público y luego felicitarme diciendo que lo hice excelente; era como el decir que el público afectó, pero admitir que yo les gané a todos. Yo prefiero que me digan, ‘no ganaste bien’ a perder el cinturón y que me digan ‘tú debiste haber ganado’“.

Foto: Cortesía

¿Cómo maneja Aczino el tema del hate y la salud mental?

“Trato de no enfocarme en ese tipo de mensajes (negativos), trato de no estar muy al pendiente de lo que se dice en los mensajes privados. No necesito estar viendo los mensajes privados, que es donde la mayoría de veces te insultan más feo que en los comentarios. Porque a veces en los comentarios como es público, lo dejas pasar, pero muchas veces ves los mensajes privados y si no tienes una fortaleza para pasarlo por alto, pues sí te afecta“.

El significado de Colombia para él y el regreso en 2023 para la Red Bull Batalla Internacional

Sobre aquel viaje en 2012 de Aczino a la Nacional de Colombia y que catapultó su carrera: “De hecho, creo que ese fue el primer paso a la carrera que hoy tenemos. Creo que bien me pude haber quedado en México haciendo una carrera local, buscando un lugar en la escena mexicana, creo que sin duda el haber ido a Colombia fue dar un salto gigantesco para llegar a la escena internacional y de no haber ido a ese torneo, no estaría aquí hoy con esta trayectoria“.

Y se le tenía que preguntar sobre un rival soñado: “Es una batalla que falta que se de, una final de Red Bull Batalla entre Chuty y yo. Sería muy chido vivirla este año que viene, creo que estamos los dos en un nivel muy alto, que podemos dar una buena batalla y sería interesante a ver si Chuty me arrebata el título o si logro hacer el cuarto, sería una buena narrativa“.

Foto: Especial

Y la generación mexa para la siguiente Final Nacional de Red Bull Batalla

“La generación de Gonzo, Saturno, Majestic. Hasta puede ser el podio así como lo dije. Esta generación tiene muchas ideas muy buenas y tienen esta disciplina de ser buenos competidores“.

A ver si Aczino logra atinar al podio que nos mencionó, aunque para eso tendremos que esperar un poquito más de tiempo, también para el posible tetracampeonato en Colombia.