No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el mundo del freestyle llega el evento más esperado… y sí, hablamos de la Red Bull Batalla Internacional 2022.

El evento más importante del año en el freestyle se da cita en la Ciudad de México, se eligió al Palacio de los Deportes como el recinto para vivir todo el flow y las barras de los MC’s.

Aquí puedes ver la Final Internacional de Red Bull Batalla

Así van los cruces

Cuartos de Final

Skone vs Rapder

Carpediem vs Gazir

Wolff vs Mecha

Spektro vs Aczino

Así comenzó la Final Internacional de Red Bull Batalla, con los cruces desde los Octavos de Final.

Octavos de Final



Llave 1

Indico vs Skone

Choque vs Rapder

Carpediem vs Yioker

Gazir vs Teorema



Llave 2

Wolf vs Jokker

Mecha vs Skiper

Valles-T vs Spektro

Blon vs Aczino

Especial

¿Quién será el guapo contra Aczino?

Esta edición 2022 de la Red Bull Batalla Internacional podría ser histórica, porque en caso de una victoria de Aczino, sería tricampeonato en esta competencia, algo que nadie ha hecho.

Aunque, existen otros 15 freestylers que buscarán la manera de detener a Aczino, pero no son MC’s minúsculos, son todos los ganadores de las Finales Nacionales, así que, son los mejores de sus respectivos países.

Para esta Red Bull Batalla Internacional tendremos unas cuantas bajas, ya se dio la primera con Oner, que será reemplazado por Rapder. También, Éxodo Lirical (Centroamérica) y Diego (Ecuador) no pudieron viajar a México, por lo que Valles T e Indico ocuparán sus lugares.

Los 16 clasificados a la Red Bull Batalla Internacional 2022

Freestyler País ¿Cómo se clasificó? Aczino México Campeón Red Bull Batalla Internacional 2021 Skone España Subcampeón Red Bull Batalla Internacional 2021 Gazir España Tercer lugar Internacional 2021 Yoiker México Campeón Red Bull Batalla Nacional México 2022 Blon España Campeón Red Bull Batalla Nacional España 2022 Carpediem Colombia Campeón Red Bull Batalla Nacional Colombia 2022 Diego será reemplazado por Valles T Ecuador Campeón Red Bull Batalla Nacional Ecuador 2022 Choque Perú Campeón Red Bull Batalla Nacional Perú 2022 Oner será reemplazado por Rapder Estados Unidos Campeón Red Bull Batalla Nacional Estados Unidos 2022 Mecha Argentina Campeón Red Bull Batalla Nacional Argentina 2022 Jokker Chile Campeón Red Bull Batalla Nacional Chile 2022 Spektro Uruguay Campeón Red Bull Batalla Nacional Uruguay 2022 Exodo Lirical será reemplazado por Indico Centroamérica Campeón Red Bull Batalla Nacional Centroamérica 2022 Teorema Mejor segundo lugar Votación el mejor segundo lugar Wolf Torneo de plazas Ganador del torneo de plazas Skiper Cuadrangular mejores segundos lugares Cuadrangular de mejores segundos lugares tras la votación