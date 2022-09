Una situación más que lamentable se presentó en Sudamérica antes de la segunda semifinal de la Copa Libertadores. Un aficionado de Flamengo acosó a una reportera que se encontraba transmitiendo en vivo las celebraciones anticipadas por el virtual pase a la final.

Se trata de Jessica Dias, periodista de ESPN Brasil. Ella se encontraba en un enlace en vivo para transmitir la felicidad de los aficionados del Flamengo por la victoria sobre Vélez Sarsfield en la ida, cuando un hincha brasileño le dio un beso en la mejilla sin consentimiento.

Foto: Especial (ESPN Brasil)

Aficionado de Flamengo besó a Jessica Dias en una transmisión en vivo

El video no tardó en hacerse viral y ya sabes, no falta quien justifica al aficionado bajo el argumento de que fue debido a la felicidad por el boleto casi garantizado a la final de la Copa Libertadores. Y la peor, tampoco falta quien dice que “sólo fue un simple beso”.

Pero como podrás ver en las imágenes, el rostro de la reportera una vez sucedido lo anterior lo dice todo. Muy profesional continuó frente a la cámara mientras sus compañeros en el estudio trataban de darle vuelta al asunto, pero fue inevitable ocultar su molestia.

Foto: Especial (ESPN Brasil)

Una vez que el video comenzó a difundirse más y más, el propio Flamengo emitió un breve mensaje en sus redes sociales:

“El Club Flamengo repudia el acoso cometido por un hincha rojinegro con la periodista de ESPN Jessica Dias durante un reportaje previo al partido de esta noche. Es lamentable que actos repugnantes como éste, que no representan a la Nación Rojinegra, todavía sucedan”.

El beso sólo fue el acto final del acoso hacia la reporera de ESPN

Y por si alguien quiere seguir intentado justificar el acoso sufrido por la reportera de ESPN, es importante señalar que ella denunció el hecho a la policía porque no, no fue un simple beso. En un mensaje en sus redes narró que antes de eso el mismo tipo hizo más cosas, intentó besarla más veces y la insultó.

Foto: Especial (ESPN Brasil)

Cuenta que le pidió que se calmara y el sujeto se disculpó, pero ya en el enlace vino el beso sin consentimiento: “El último acto fue el beso en la mejilla. Que podría haber sido en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito. No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar“.

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este. pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1) September 7, 2022

En el mismo mensaje, Jessica Dias explicó que el sujeto iba acompañado de su hijo y que fue él quien se disculpó a nombre de su padre.

“Agradezco todo el apoyo y el cariño de mis jefes, compañeros, fans, espectadores y oyentes (…) El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos”.

Una verdadera pena que cosas así sigan pasando.