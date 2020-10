¿Pueden viajar aficionados visitantes en la reapertura de estadios de la Liga MX?

El regreso de los aficionados a los estadios del futbol mexicano ya es una realidad, después de casi siete meses, con la apertura de los inmuebles del Necaxa, Mazatlán y Puebla, lo cual ha despertado cierta controversia y cuestiones sobre los protocolos, como por ejemplo ¿Pueden viajar los aficionados visitantes a un partido de futbol para el Guardianes 2020?

Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, indicó en el mes de junio que los aficionados de los equipos visitantes deben evitar los viajes masivos para reducir los riesgos de contagio, por lo que recomendó a la Liga MX limitar, mas no prohibir, de acuerdo con Futbol Total

La liga publicó un protocolo dirigido a los aficionados, desde el mes de agosto, en cual pone varias filtros para evitar que un aficionado, o peor aún, un grupo de aficionados viaje para seguir a su equipo.

Liga MX cierra zonas de barras

En el primer apartado del protocolo, denominado “Estadio seccionado”, se establece que las zonas destinadas a las barras o grupos de animación, estarán cerradas, tanto para los aficionados del equipo local, como para los del visitante.

“Las zonas destinadas en cada estadio para los grupos de animación permanecerán cerradas, con la finalidad de que los asistentes al partido puedan cumplir con los requisitos de separación, sana distancia, y así evitar que vean el juego de pie, en escaleras o invadiendo pasillos de manera masiva”, indica el documento de la Liga MX.

No hay boletos para las barras

En el segundo apartado, referente a la “Venta de boletos”, la Liga MX indica que no se pondrán a disposición boletos para grupos de animación, de modo que si perteneces a una barra o porra, tendrás que comprar tu boleto individual y apegarte al protocolo como el resto de aficionados.

Esto se hace para evitar traslados masivos que requieran un operativo, como suele suceder cuando las barras hacen caravana rumbo al estadio.

“No habrá venta para grupos de animación en bloque, para evitar concentración de personas, traslados masivos e implementación de operativos de seguridad especiales, evitando riesgos mayores de transmisión del virus que provoca la enfermedad COVID -19. Las personas que forman parte de estos grupos son bienvenidas a los estadios, por supuesto, pero deberán de respetar y ajustar su asistencia a las mismas disposiciones que aplican para los aficionados en general”.

No hay boletos de intercambio

Los clubes cuentan con un acuerdo para la repartición de boletos con el equipo visitante, los cuales distribuye entre sus barras y/o porras. Esta dinámica queda cancelada hasta nuevo aviso, de modo que los equipos visitantes no serán responsables en caso de que sus aficionados se trasladen al inmueble del local.

“Durante este proceso todos los boletos de intercambio entre los clubes quedan cancelados, hasta que haya una disposición de la LIGA MX en otro sentido”, indica la liga.

Estadios abiertos

Hasta ahora son tres equipos los que tienen permiso para abrir estadio: Puebla, Mazatlán y Necaxa, que no tienen partidos en casa de los denominados de alta demanda, y de hecho sus siguientes rivales no van bien, por lo cual sus seguidores no están del todo animados, por ejemplo, el Rayo recibirá en la jornada 16 al Toluca.

Otro equipo que ya le hace ojitos al regreso de sus aficionados es Santos, al que le quedarían juegos en casa ante San Luis y Mazatlán.