“Déjalo ir…” dice el famoso dicho y todo parece indicar que este será el mantra de los Vaqueros de Dallas con Jason Garrett quién dejará de ser el entrenador en jefe del equipo esta misma semana.

Como en todo romance, la duda es “¿cortaste o te cortaron?” y aunque todos sabemos que los Vaqueros buscan desesperadamente cambiar de entrenador, Jason Garrett técnicamente no será despedido, pues Jerry Jones simplemente dejará que su contrato expire y así no tener que pagar indemnización.

Así, podríamos decir que este es el fin de una era, o mejor dicho el fin de una muy mala era para los Vaqueros de Dallas que finalmente dejarán ir a Jason Garrett como entrenador en jefe del equipo, tras una temporada llena de frustraciones, errores poco comunes por parte de los jugadores, pero sobre todo de jugadas inexplicables llamadas desde la cabina de coacheo, que al final terminaron por costarle partidos al equipo y por consiguiente, quedar fuera de la postemporada.

Breaking: Cowboys owner Jerry Jones and executive vice president Stephen Jones have decided that Jason Garrett will not be part of the organization moving forward, a source tells @WerderEdESPN. pic.twitter.com/zXf4n1I8kc

— SportsCenter (@SportsCenter) January 3, 2020