Alex Alcalá, el “Messi mexicano” de 15 años que sigue los pasos de Héctor Herrera

En 2018 conocimos un joven mexicano de nombre Alex Alcalá, de sólo 13 años de edad, que jugaba al lado de otro jóvenes en la Selección Mexicana Sub 15. Su uniforme era al menos dos tallas más chica que el del resto de sus compañeros y aún así parecía quedarle grande.

Sin embargo no se hacía destacar por su talla, sino por un enorme talento jugando principalmente por el costado izquierdo. Desde entonces, el originario de California, Estados Unidos, ha hecho pruebas con Pachuca, Barcelona y Manchester City, que al parecer tiene la carrera ganada y sólo espera a que el mexicano cumpla la mayoría de edad para ficharlo.

Si Países Bajos puede presumir y depositar sus esperanzas a futuro en Xavi Simons, el futbol mexicano varonil cuenta con “El Messi Mexicano”, además de Marcelo Flores, como principal promesa para competir en la élite del futbol.

Galaxy, el primer paso importante para Alcalá

Alcalá tiene 15 años de edad (cumple 16 años el 20 de octubre) y ya es jugador profesional. Firmó contrato con el Galaxy de Los Ángeles y se unió a su academia, pero desde enero de 2021 se convirtió en futbolista de su equipo B.

“Alex es un talento joven que nos complace desarrollará en un entorno profesional. Creemos que la estructura y los recursos que le proporcionaremos le permitirán seguir creciendo como jugador y como persona. Esperamos que Alex represente a nuestro club“, dijo Dennis te Kloese, gerente general del Galaxy, de acuerdo con la página de la MLS.

Este es el primer paso de Alcalá rumbo al profesionalismo. El equipo estadounidense llevaría a Alex por el mismo camino por el cual ha conducido a Efraín Álvarez, uno de los mejores jugadores mexicanos en el Mundial Sub 17 de Brasil, en el cual el Tri quedó subcampeón.

Álvarez llegó al primer equipo del Galaxy después de pasar un proceso que inició en la academia, para después dar el salto al equipo B y desde hace casi tres años forma parte del equipo estelar (con elogios de Ibrahimovic incluidos), y cada vez con más participación.

Comenzó a jugar por Ronaldinho

Alex cuenta que comenzó a jugar futbol después de ver videos de Ronaldinho, principalmente con el Barcelona. Conoció el futbol a los siete años y comenzó a practicar sólo con su padre.

En la escuela pocas veces participaba en los juegos de futbol, pero hoy su vida no se puede imaginar sin un balón y además de entrenar con el Galaxy, lo hace con su padre, quien funge como un entrenador personal.

Prefiere jugar para México

Alex cuenta con doble nacionalidad, al ser hijo de mexicanos y haber nacido en Estados Unidos, que le sigue la huella para tratar de convencerlo. Alcalá habla con cierta dificultad el español, aunque cada vez habla más fluido.

Sin embargo, Alcalá prefiere jugar para el Tri. “Es difícil, pero la verdad voy con México”. Su principal referente en México es Héctor Herrera, con quien incluso se ha relacionado.

Hasta ahora, Alcalá ha jugado para la Selección Mexicana Sub 13, Sub 15 y Sub 16.