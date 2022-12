Alexia Tutelas, la mejor jugadora del mundo, y ganadora de los dos últimos Balones de Oro, regresa poco a poco después de sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda en el mes de julio del 2022. La jugadora del Barcelona se podría perder actividad en cancha durante un año, de modo que se encuentra a la mitad del proceso de recuperación.

Putellas ya hace más actividad física para recuperar condición. Aún no toca el balón, pero la rodilla ha recuperado los rangos de flexión, por lo cual realiza ejercicios en bicicleta fija y en caminadora. “He empezado a recuperar sensaciones a la hora de correr. Ahora inicio un ciclo de adaptación a la carrera, al cuerpo y esto es progresivo”, explicó en una entrevista con El País.

En los próximos meses, Putellas hará el proceso para fortalecer para acercarse más a la etapa de impacto que le permitirá volver a las canchas y quizá pensar en el Mundial Femenil que se realiza en Australia y Nueva Zelanda a partir del 20 de julio de 2023. Debido a la lesión, pero principalmente al conflicto interno, no profundiza sobre la situación.

“Es un tema del que públicamente por ahora no voy a hablar, creo que se tiene que solucionar en privado. Se tenía que haber solucionado de manera interna”, comentó, de modo que la convocatoria de la mejor jugadora de nuestros tiempos, está en el aire.

¿Qué pasa en la Selección de España?

Después de la Eurocopa, a la que Putellas no asistió por la lesión, se dio a conocer a finales del mes de agosto del 2022 que jugadoras habían manifestado un descontento con el entrenador, Jorge Vilda, y se dijo que pedían su salida.

En una rueda de prensa, algunas jugadoras, entre ellas Jennifer Hermoso, quien ahora juega para el Pachuca en la Liga MX Femenil, aclararon que no pedían la salida del entrenador, sino que había malestar, pues consideraban que la generación de futbolistas españolas está para pelear títulos. En todo caso, la federación española ratificó al entrenador para el Mundial del 2023.

Getty Images

En el mes de septiembre, 15 jugadoras notificaron a través de mails que dejarían a la Selección de España y la federación reveló los nombres de las jugadores que realizaron esos mails. En la lista no se encontraba Putellas, pero afirma que no debió filtrarse los nombres. A este caso se sumó Megan Rapinoe, jugadora de Estados Unidos y una de las más mediáticas a nivel mundial, para expresar apoyo a las jugadoras.

“La nueva España femenina es mejor sin las rebeldes”, publicó en noviembre el diario El Español, en el encabezado de una nota.

Putellas y el sentido de identificación con Rosalía

El impacto de Putellas en España ha sido tal que ella misma considera que es tratada como lo que es, una futbolista. “De verdad siento que todas las personas me tratan como una futbolista. Nada más. Te das cuenta de que realmente sí que se está empezando a respetar esa profesión en el momento en que te tratan así”, dijo la catalana.

Getty Images

Ese impacto no sólo ha llegado a las niñas y niños que quieren ser futbolistas, sino a una de las estrellas pop del momento, Rosalía, quien en una premiación se dijo fan de Alexia, quien a la vez asegura identificarse con una parte de la canción “Sakura”.

“En lo que me siento totalmente identificada es en lo de que ‘he venido aquí a romper y si me rompo, me romperé’. Lo dice en una canción y, literal, esto es así. Esto es una de las cosas que más están calando en las siguientes generaciones. Es bonito que todo el mundo pueda y quiera ser lo que él o ella desee y que entre todos vivamos en este ambiente de respeto y admiración por los demás”, compartió.

Falta cultura para respetar en las tribunas

A Alexia le han tocado mejores tiempos, de modo que puede vivir del futbol del futbol. Piensa que si bien económicamente hay una gran diferencia respecto a los sueldos de futbolistas varoniles, la diferencia será menor en los siguientes años, pues los sueldos estratosféricos en hombres irán bajando por la propia situación económica de los clubes (Barcelona y Juventus son claros ejemplos ahora mismo) y a la vez los sueldos de las jugadoras crecen de a poco.

Sin embargo, aún hace falta un cambio cultural en las tribunas, tanto en el futbol varonil como en el femenil, pues aún se escuchan y se ven manifestaciones racistas, homofóbicas y hasta sexuales.

Sopitas.com

“Pienso que la afición, los campos de futbol, son el reflejo de la sociedad que tenemos en este país (España). Te pueden dar mucha información. En el momento que hay insultos racistas, homófobos o no hay respeto hacia una persona que sea diferente a ti es que algo no estamos haciendo bien”, manifestó.