El Clásico Nacional supone una de las máximas rivalidades en el futbol mexicano. América y Chivas se han enfrentado durante las últimas décadas en partidos que ponen en juego el orgullo y Alexis Vega tocó fibras muy sensibles en la afición rojiblanca de cara al encuentro contra uno de sus acérrimos rivales.

Aunque una rivalidad no tiene que representar odio y violencia, hay aspectos en los que se exige el respeto de los futbolistas. Por ejemplo, los aficionados consideran que no deben decir que jugarían con el rival y ese fue precisamente el error de Alexis Vega.

En las horas previas a una nueva edición del Clásico Nacional, la pregunta fue la misma para dos jugadores. A Henry Martin si jugaría en Chivas, a Alexis Vega si jugaría en América. El delantero azulcrema incluso respondió a la oferta que tuvo hace unos meses para vestir de rojiblanco y del otro lado, la postura dejó mucho que desear.

Henry Martin, delantero del América, pudo jugar en Chivas / Sopitas.com

“Es el caso de Oribe, estamos en una institución, pero puede llegar a ofrecer América y si no tengo otra opción a donde ir a jugar… Como ustedes que están en una televisora y si tienen otra que es la única, obviamente la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo.

“A lo mejor te digo que no y llega una oferta cuando ya no me quieren, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo al máximo“, declaró Alexis Vega en el día de medios previo al Chivas vs América.

❓¿ALEXIS VEGA IRÍA AL AMÉRICA?



? Durante el Media Day organizado por las @Chivas , el ? rojiblanco contestó a esta pregunta y OJO a lo que dijo.?



?: @eliasquijadag #TodoEsPosible pic.twitter.com/5RkuPQV0Ik — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) March 17, 2023

Alexis Vega cambió de opinión después de críticas y burlas

Una vez que la declaración de Alexis Vega trascendió en redes sociales, llegó la respuesta de ambas aficiones. La gente del América se burló de que uno de los ídolos de Chivas no rechazara tajantemente al acérrimo rival; del otro lado, los seguidores del Rebaño reprobaron sus palabras.

Así que no pasó mucho tiempo para que Alexis Vega buscara la forma de enmendar el error. A través de las historias en su cuenta de Instagram, el ’10’ del equipo rojiblanco mandó un mensaje que da a entender que definitivamente no llegaría al América.

“Jugaría con ellos con 3 condiciones. Que vistan de rojo y blanco, que jueguen en Guadalajara, con puros mexicanos. Nunca. Chivas hasta la muerte“, escribió.

Captura de pantalla

Por si fuera poco, no es la primera polémica de Alexis Vega de este tipo. Hace algunos meses y también antes de un Clásico Nacional, dijo que la grandeza no se definía por los títulos de cada club. Y como era de esperarse, las figuras de Chivas ya le respondieron.

Siempre polémico, el ‘Bofo’ Bautista dejó bien clarito su punto de vista: “Es respetable. Yo en mi tiempo, nunca aceptaría. Si me toca ser directivo o entrenador, nunca aceptaría estar en ese equipo“, declaró el exjugador sobre el América.