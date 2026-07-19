Ellos son los Ghetto Kids, grupo infantil de Uganda que bailó con Shakira en la final del Mundial

Lo que necesitas saber: Los Ghetto Kids son un proyecto social que ayuda a niños vulnerables y hoy bailaron en la final de la Copa del Mundo junto a Shakira.

¿Ya los conocías? Si no, no sé qué estás esperando para echarle un ojito a estos morritos que se han hecho supervirales en los últimos días, gracias a sus coreografías que suben a TikTok y ahora ya cumplieron un sueño; bailar en el medio tiempo en la final del Mundial junto a Shakira.

Y es que este grupo infantil se hizo viral en redes sociales, gracias a que hicieron una coreografía de Dai Dai —canción oficial del Mundial— y esto llegó a oídos de la cantante colombiana y así decidió invitarlos para su participación en la final del Mundial.

Foto: @sincensuraGua

Pero a todo esto… ¿Quiénes son los Ghettto Kids?

Los Ghetto Kids es un grupo que tiene origen en Kampala, Uganda, y forma parte de un proyecto social enfocado en ayudar a niños vulnerables, mediante el baile y la música.

Este proyecto nació en el año 2014 y su fundador es Dauda Kavuma o para los cuates, conocido como Teacher Teacher, en donde cada uno de sus integrantes creció en extrema pobreza dentro de Katwe.

Cuando comenzó su historia de Ghetto Kids, eran alrededor de 5 niños, pero con el paso del tiempo fue creciendo y sumando nuevos integrantes que venían de otros contextos vulnerables en Uganda.

Por ahora, este grupo no tiene un número fijo de integrantes, porque funcionan como colectivo infantil que va cambiando con el tiempo. Pero mucha gente señala que este grupo está formado por alrededor de 20 a 30 niños, aunque esa cifra puede variar dependiendo de sus presentaciones, edad y nuevos integrantes que se sumen al proyecto.

Y con el paso del tiempo, este grupo de morritos bailarines comenzó a publicar videos bailando canciones virales y de poquito en poquito fueron siendo un hitazo en YouTube y en TikTok.

Foto: @sincensuraGua

Los Ghetto Kids con Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial

Luego de que el grupo infantil realizara coreografías sobre la canción oficial del Mundial, Shakira invitó a todos los Ghetto Kids a bailar con ella en el medio tiempo de la final del Mundial y así fue.

Durante el show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo, en donde participaron Madonna, BTS, Justin Bieber y hasta personajes de Plaza Sésamo y los Muppets, también pudimos ver a Shakira bailar junto a los Ghetto Kids.

Los morritos bailarines de Uganda bailaron junto a la artista colombiana la canción oficial de este Mundial 2026.

¡Sin duda, este es un sueño hecho realidad para los Ghetto Kids!