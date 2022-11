"No quiero morir hasta ver a Atlas campeón": El legado rojinegro de Alfredo 'Pistache' Torres

La historia del futbol de ha forjado a través de ídolos y así sucede con cada club en el mundo. Atlas tiene recuerdos muy particulares de años sin títulos, pero estos finalmente quedaron atrás y si hubo una figura que pudo presumir estar presente en sus 3 títulos fue Alfredo ‘Pistache’ Torres.

Originario de Guadalajara y nacido el 31 de mayo de 1931, llegó al Atlas apenas 20 años después para crear un legado imborrable. Si bien es cierto que fichó con el equipo una temporada después de su primer título de Liga, se convirtió en ídolo rápidamente.

No obstante, ese legado tendrá que seguir transmitiéndose a través del mismo club, sus nuevas figuras y la afición. ‘Pistache’ Torres falleció el 10 de noviembre de 2022 a los 87 años de edad y Atlas publicó un emotivo mensaje que representa a todos los rojinegros: “Estaremos agradecidos de por vida por todo lo que nos diste en tantos años“.

Agencia Mexsport

El amor entre Alfredo ‘Pistache’ Torres y Atlas

Después de que Alfredo ‘Pistache’ Torres se convirtiera en jugador del Atlas, no lo fue de otro equipo. Se quedó en el equipo rojinegro hasta su retiro en 1970 y pasó por momentos tan complicados como los descensos del club en papeles diferentes.

Como futbolista en la campaña 1953-54 y regresando a Primera División luego de un año. Más adelante, como director técnico y se le encomendó la labor de ascender a las escuadras de las temporadas 1971-72 y 1978-79.

También exseleccionado nacional, Alfredo ‘Pistache’ Torres disputó el Mundial de Suiza 1954. Pero su gran amor siempre fue el Atlas, estuvo en las buenas, en las malas e incluso hay una cancha con su nombre en Colomos, las instalaciones del club.

Agencia Mexsport

‘Pistache’ Torres fue el primer jugador que pisó la cancha del Estadio Jalisco y como dirían por ahí, se fue feliz. Su gran deseo era ver al Atlas campeón una vez más y no lo hizo una, sino dos. Lo que comenzó con ese penal histórico de Julio Furch, terminó en bicampeonato y una leyenda muy contenta.

“Yo había dicho que no quiero morir hasta ver al Atlas campeón y tengo la plena seguridad de que voy a durar más años. Que sea el bueno este campeonato porque en las buenas y en las malas siempre he estado con el Atlas. Sí siento nervio y más que no puedo salir“, declaró en entrevista para Mediotiempo previa a la final contra León.