Lo que necesitas saber: Acá te explicamos el enredo de Sandra Cuevas y su chance de ser senadora.

La tarde de este 16 de mayo aparecieron varias publicaciones en redes sociales que afirmaron que Sandra Cuevas no iba a poder ser senadora por Movimiento Ciudadano.

¿Por? Explicaron que la Suprema Corte decidió no revisar la controversia constitucional que la exfuncionaria promovió por la inhabilitación de un año que le dieron como sanción hace un tiempo. Entonces que eso implicaba que no podía ser candidata y menos funcionaria de nuevo.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc / Foto: @SandraCuevas_



La cosa es que todo se trató de una mala interpretación y un enredo en chino. Acá te explicamos lo que pasó.

El enredo de Sandra Cuevas y la sanción en su contra

Por allá del 2022 el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó que se sancionara a Sandra Cuevas, entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc, con una inhabilitación por un año.

Esto por abuso de funciones luego de que ordenara cerrar el deportivo Guelatao en octubre del 2021. Si no se acuerdan del caso, por acá les dejamos el chisme.

Poco después, en agosto de 2022, Sandra Cuevas presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este caso. En septiembre le concedieron una suspensión a la inhabilitación mientras se analizaba el caso.

La entonces funcionaria afirmó que todo se trataba de un golpe por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que entonces era jefa de Gobierno de la CDMX y ya saben, se traían el tiro cantado.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

La cosa es que en febrero del 2024, cuando todavía la controversia no se resolvía en la Corte, Sandra Cuevas envió al Congreso de la CDMX la solicitud de licencia para separarse de su cargo y lanzarse a la campaña.

El Congreso le dio luz verde para dejar su cargo el 27 de febrero de 2024 y patitas para qué las quiero. Arrancó su rol por la CDMX aún del lado de la coalición Va por México con la esperanza de que la tomaran en cuenta para la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

Pero cuando no sucedió y lanzaron a Taboada como candidato único, Cuevas se pasó a Movimiento Ciudadano, detrás de Alejandra Barrales, rumbo al Senado.

Sandra Cuevas y Alejandra Barrales / Foto: @Ale_BarralesM





Pero ¿qué decidió la Suprema Corte sobre la controversia constitucional?

El caso, que quedó en manos del ministro Javier Laynez Potisek, se resolvió con un sobreseimiento de la controversia.

¿Un qué? Se trata de una resolución que dicta un juez para suspender un proceso por falta de causas que justifiquen “la acción de la justicia”. Es decir, a falta de pruebas, ni siquiera se analiza de fondo el asunto o se deja de estudiarlo, por lo que el proceso termina antes de dictar sentencia.

Pero ¿por qué? Bueno pues el ministro en cuestión determinó que la inhabilitación del Tribunal de la CDMX era por un año para el cargo de alcaldesa, no para ser funcionaria pública en general.

Y como Sandra Cuevas dejó su cargo en febrero de este 2024 y el Congreso lo autorizó, entonces ya no hay caso.

Foto: SCJN

El ministro explica que aunque se estudiara de fondo el caso y llegara a decidir que la sentencia contra Cuevas no es constitucional y le diera cuello, la sentencia ya no tendría efecto porque Sandra Cuevas ya no es alcaldesa.

Pero va de nuevo, la inhabilitación era para su cargo como alcaldesa, no como funcionaria pública. Entonces esto no le impide de ninguna forma ser candidata y, si gana, ser senadora.

