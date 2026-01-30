Lo que necesitas saber: Allan Saint-Maximin llegó a México en agosto del 2025, procedente del Al-Ahli del futbol de Arabia para reforzar al América.

Allan Saint-Maximin no la está pasando nada bien. Aunque ha tenido buenas actuaciones en el América y se ha ganado el cariño de la afición con sus goles, sobre todo durante el Apertura 2025, denunció que él y su familia han sido víctimas de discriminación.

Tristemente, Saint-Maximin ha crecido rodeado de esos ataques y está ‘acostumbrado’. Sin embargo, lo que más le preocupa es que dichos ataques también alcanzaron a sus tres hijos, que son apenas unos niños.

Fotografía @asaintmaximin vía X

Allan Saint-Maximin denuncia ataques de discriminación

Allan Saint-Maximin utilizó sus redes sociales para denunciar los ataques de discriminación que ha recibido. El jugador del América, publicó un mensaje en el que deja muy claro que no va a permitir que nadie se meta con sus hijos.

También aseguró que la discriminación no cabe en un nuestra sociedad y aunque tiene razón, muchas ‘personas’ aún no logran entender que el color de la piel no es justificación para atacar a nadie.

“El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Estoy siendo atacado, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos, ocultos o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré es que ataquen a mis hijos”.

“Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”.

¿Qué ha dicho el América al respecto?

Hasta ahora, el América no se ha pronunciado sobre los ataques que ha recibido Allan Saint-Maximin. Aunque puede que tengan alguna muestra de solidaridad con su jugador antes del partido contra el Necaxa de la jornada 4, que se juega el sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

