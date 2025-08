La verdad de la "advertencia" de Mourinho al América por fichar a Allan Saint-Maximin

Lo que necesitas saber: Allan Saint-Maximin jugó la temporada 2024-2025 con el Fenerbahçe de Mourinho y no tuvieron la mejor relación

Allan Saint-Maximin tiene pie y medio en el América, y aunque llega proveniente del Al Ahli de Arabia, el Fenerbahçe de Mourinho es su última experiencia como futbolista en las canchas.

Dato importante porque en redes están reviviendo palabras que el entrenador portugués dijo sobre el nuevo jugador del América, dando a entender que no lo recomienda en lo más mínimo.

Allan Saint-Maximin / Foto: Getty

¿Qué dijo Mourinho de Allan Saint-Maximin, refuerzo del América?

“En los últimos tres meses jamás lo he visto entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. Si no entrena bien, si llega tarde y tiene sobrepeso, necesita ascensor para subir porque se cansa muy rápido subiendo las escaleras“, fueron las palabras de Mourinho sobre Allan Saint-Maximin.

Pero aunque por ahí se anda manejando que Mou le mandó ese al América por ficharlo, seguro que The Special One ni topa a las Águilas. Lo que dijo data de marzo del 2025, luego de un empate sin goles del Fenerbahçe que no dejó contento a Mourinho (aquí una nota de Marca España con fecha del 17 de marzo que lo prueba).

Allan Saint-Maximin respondió a Mourinho en ese entonces: “Va a necesitar más que eso para deprimirme. Cuando una mentira toma el ascensor, la verdad toma las escaleras, tarda más, pero finalmente llega“; a lo que Mourinho volvió a responderle diciendo que podía editar sus fotos haciendo abdominales si quería, pero aun así no lo veía en condiciones de jugar. “Si no entrena con regularidad, no estará en forma para jugar”.

Foto: Getty

Y por eso su relación no terminó de la mejor forma, pero no es que Mourinho le haya mandado ningún mensaje a las Águilas.

Allan Saint-Maximin acusó al Fenerbahçe de querer doparlo

Algo que es más reciente, es que Allan Saint-Maximin acusó al Fenerbahçe de querer doparlo. Al parecer no con intenciones de mejorar su rendimiento, sino por querer inyectarlo con medicamentos con sustancias prohibidas, algo a lo que él se negó y que ha causado suspensiones en varios deportes.

“Intentaron doparme, inyectándome cosas sin sentido. Me encontré situaciones muy locas en el Fenerbahce, que inevitablemente me afectaron”, declaró el 4 de julio de este año, para después hacer una aclaración sobre esa acusación: “Cuando estuve enfermo, prácticamente me dieron un tratamiento que se considera un producto dopante. No sé por qué este equipo médico hizo eso”.

¿Quién es Allan Saint-Maximin, refuerzo del América?

Se habla de que el América pagó entre 10 y 12 millones de dólares por Allan Saint-Maximin, futbolista francés de 28 años que juega como extremo. Llega del Al Ahli, equipo que lo cedió para la temporada 2024-2025 al equipo de Mourinho.

Se formó en el St. Étienne, pasó por el Mónaco, Hannover 96, Mónaco, Bastia, Niza y Newcastle United antes de irse a Arabia en 2023.