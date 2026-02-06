Lo que necesitas saber: Javier Aguirre ya puede convocar a Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, si así lo desea, a partir de la Fecha FIFA de marzo.

Buenas noticias para Javier Aguirre y la Selección Mexicana. Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado de forma oficial por México; el examericanista ya cumplió el requisito que pide la FIFA a los jugadores: vivir al menos 5 años en el país que fueron naturalizados.

Ahora todo queda en manos del ‘Vasco’, quien tiene la última palabra sobre convocar o no, al ‘Magüito’. Lo que es un hecho, es que entre tantos jugadores lesionados, no le caería nada mal considerar todas las opciones disponibles. Más si tomamos en cuenta que estamos a pocos meses del Mundial 2026.

¿Cuándo puede ser convocado Fidalgo con la Selección Mexicana?

Ahora que Alvaro Fidalgo ya cumplió con los requisitos de la FIFA, puede ser convocado por Javier Aguirre a partir de la Fecha FIFA de marzo, es decir, para los partidos contra Portugal y Bélgica.

Sí, podríamos verlo en la reinauguración del Estadio Azteca.

Todo depende de que tenga minutos con el Betis, su nuevo equipo, y tenga un buen rendimiento en la cancha para llamar la atención de Aguirre. Ya después tendrá que pelear por un lugar en la convocatoria final rumbo al Mundial 2026.

Captura de pantalla

Ah y por si se preguntan: ¿Fidalgo jugó con la Selección de España? No, Alvaro Fidalgo nunca jugó un partido oficial con España ni en sus categorías inferiores. Únicamente participó en tres partidos amistosos.

Y bueno, acá les dejamos la lista de jugadores lesionados de la Selección Mexicana. Algunas ausencias podrían abrirle la puerta a Fidalgo o incluso a Julián Quiñones.