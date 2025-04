Lo que necesitas saber: Equipos como Bayern Múnich, Inter de Milán e incluso el Salzburg de Austria jugarán el Mundial de Clubes gracias al famoso ranking que beneficia al América

América es el equipo más odiado de México, lo sabemos muy bien. En nada ayuda que en una de esas toma el lugar de León en el Mundial de Clubes 2025 por su posición en el ranking de Concacaf. Pero ojo, eso de meter equipos por ranking se dio en todo el mundo, sobre todo en Europa.

Trofeo Mundial de Clubes 2025 / Foto: FIFA

América jugaría contra LAFC por el lugar de León en el Mundial de Clubes 2025

Y es que si no te enteraste del chisme, Gianni Infantino confirmó que, si el TAS sentencia que León no va al Mundial de Clubes 2025, la idea es organizar un playoff entre América y LAFC para ocupar su lugar.

¿Por qué ellos dos? Simple, porque LAFC es el subcampeón de la Concachampions 2023, esa que le dio el boleto a La Fiera. Por otro lado, América es el mejor equipo del ranking de Concacaf 2021-2024, detrás de Monterrey y León, usado para la clasificación del mismo Mundial de Clubes (no es el mismo que publica Concacaf cada mes, es uno especial de los cuatro años anteriores al torneo y lo puedes consultar en este link).

LAFC derrotó al América en Concachampions / Foto: MexSport

Los equipos que jugarán el Mundial de Clubes 2025 por ranking

Y lo dicho, América no sería el único equipo que jugaría el torneo gracias al famoso ranking. Clubes como Atlético de Madrid, Boca Juniors, River Plate e incluso el Bayern Múnich, también jugarán el Mundial de Clubes gracias a eso.

Ninguno de ellos ganó ni la Champions League ni la Copa Libertadores entre el 2021 y 2024, pero como Europa y Sudamérica tienen muchos boletos para el Mundial de Clubes, clasificaron los mejores equipos del ranking de UEFA y Conmebol (el mismo del que América sacaría beneficio).

Trofeo del Mundial de Clubes 2025 / Foto: FIFA Club World Cup (FB)

Y de nuevo, pasó en todo el mundo, también hay equipos de África, Asia y Oceanía que clasificaron por esa vía.

Aquí los 15 equipos que jugarán el Mundial de Clubes por ranking:

Bayern Múnich

River Plate

Espérance (Túnez)

Mamelodi (Sudáfrica)

París Saint-Germain

Ulsan (Corea del Sur)

Borussia Dortmund

Inter de Milán

Boca Juniors

Porto

Atlético de Madrid

Auckland City (Nueva Zelanda)

Benfica

Juventus

Salzburg

Foto: FIFA Club World Cup (FB(

La regla que sí viola FIFA al permitir que América o LAFC vayan al Mundial de Clubes

Como ves puedes ver, de hecho la mayoría de equipos de Europa van al Mundial de Clubes por ranking, tal como haría América. Pero en su caso, también es por la famosa regla de no permitir más de dos equipos del mismo país si no ganaron el torneo más importante de la confederación (Champions League, Libertadores, Concachampions).

Un ejemplo claro de esto es el Salzburg, de Austria, equipo que solo pasó a octavos de final en una de las cuatro Champions entre 2021 y 2024, las demás no superó ni la fase de grupos. Pero jugará el Mundial de Clubes por ser el número 18 del ranking UEFA, dejando fuera a equipos como Milan, Barcelona o Liverpool, gracias a ese límite de equipos por país que impide que algún otro equipo de España, Alemania, Inglaterra o Italia vayan en su lugar.

Salzburg jugará el Mundial de Clubes pese a ser 18 en el ranking UEFA

Regresando al América y LAFC, FIFA se volaría esa regla. América no tendría que ir por no ganar la Concachampions y ya tener a Monterrey y Pachuca en el torneo. LAFC no tendría que ir por no ganar la Concachampions y porque ya tenemos a Seattle Sounders e Inter Miami dentro.

El lugar de León, siguiendo ambas reglas (y el ejemplo de Salzburg) debería ser para Alajuelense, el equipo que inició toda la demanda que derivó en la expulsión de La Fiera, y el mejor ubicado en el ranking sin violar el límite de equipos por país.

Foto: Liga Deportiva Alajuelense (Facebook)

Ahí sí ni cómo defenderlos, lo de América y LAFC y ese famoso playoff, sí parece responder a un tema de billete.