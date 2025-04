Lo que necesitas saber: América rebasó a Columbus Crew y encabeza el ranking de Concacaf, pero solo el mensual, actualizado para abril

Concacaf actualizó su ranking de clubes y lo publicó este 1 de abril, destacando que los equipos de la Liga MX mantienen dominio sobre la MLS. Y lo más importante, América ya es el primer lugar de la zona, luego de ascender un puesto y quitarle la corona al Columbus Crew. ¿Merece ir al Mundial de Clubes por esto?

Foto: Concacaf Champions Cup (Facebook)

“El Índice de Clasificación de Clubes de la Concacaf clasifica a todos los clubes y ligas de la confederación. Los equipos obtienen puntos por los resultados en partidos oficiales de ligas nacionales, partidos de copas regionales y partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf”, señala el informe.

Lo dicho, América escaló un puesto respecto al ranking de marzo y ahora es el número 1. Columbus Crew de hecho bajó hasta el tercer lugar, pues Cruz Azul también los superó. Inter Miami bajó al cuarto sitio con todo y Messi.

Así está el Top 10 del ranking de clubes de la Concacaf:

1.- América

2.- Cruz Azul

3.- Columbus Crew

4.- Inter Miami

5.- LAFC

6.- Tigres

7.- Toluca

8.- Pachuca

9.- León

10.- Monterrey

¿Por qué es importante el ranking de clubes de la Concacaf?

Cabe mencionar que el ranking de Concacaf se realiza según el desempeño de los equipos en la Concachampions, Copas Regionales de la Concacaf, la liga de cada país y el Mundial de Clubes.

“Los clubes ganan más puntos de clasificación por derrotar a un oponente de mayor clasificación y pierden más puntos de clasificación si son derrotados por un oponente de menor clasificación. La ventaja de jugar de local también es un factor”, señala Concacaf.

Y su importancia radica en que, con base en este ranking, se determinan los equipos cabeza de serie para las competencias oficiales de clubes de Concacaf, desde copas regionales de Centroamérica hasta la Concachampions.

Foto: @InterMiamiCF

¿América tiene derecho a ir al Mundial de Clubes por ser primer lugar en el ranking de Concacaf?

En concreto, la respuesta es no. Este ranking de clubes de Concacaf no es elemento que FIFA tome en consideración para clasificar o no al Mundial de Clubes 2025. Aunque América sea líder, eso no le da derecho a ocupar el lugar de León en el torneo.

Ahora bien, América sí podría ocupar el lugar de León por el ranking de Concacaf 2021-2024, el cual armó la FIFA y es diferente al que actualiza mensualmente Concacaf (acá el link para que lo cheques). América quedó en tercer lugar de ese ranking, por detrás de Monterrey y León, por lo que es el primer equipo que FIFA podría tomar en cuenta si usa ese criterio.