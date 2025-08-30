Lo que necesitas saber: América asegura que fue decisión de la Alcaldía cerrar las calles cercanas al estadio.

Ahora que sabemos que el partido entre el América vs Pachuca del sábado 30 de agosto se jugará a puerta cerrada por órdenes de la alcaldía Benito Juárez la pregunta de muchos aficionados es ¿Qué pasará con los boletos?

El dinero de los boletos será reembolsado a los aficionados. La directiva americanista trato de llegar a un acuerdo con las autoridades para jugar el partido como se tenía pensado. Sin embargo, al no conseguirlo tendrán que regresar sí o sí el dinero los boletos.

Fotografía @ClubAmerica

Ticketmaster reembolsa los boletos del América vs Pachuca

Si ustedes tenían listos sus boletos para ir al América vs Pachuca del sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes, deben estar muy pendientes de Ticketmaster para el procedimiento que deben seguir para recibir el reembolso de los boletos.

“Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos”.

En el caso de los abonados no todo está perdido, América informó que recibirán beneficios para compensarlos por el partido cancelado, así que, también deben estar muy atentos a cualquier aviso.

“Próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios recibirán por parte del Club. adicionales que recibirán por parte del Club”.

Héctor González Iñarritu ya había adelantado en entrevista con Fox Sports que, si no se llegab a un acuerdo con la alcaldía tendrían que regresar el dinero de los boletos vendidos a los aficionados. Y pues, no hubo de otra.

@ClubAmerica

“En dado caso que no se pueda, pues obviamente haremos toda la operación para devolverle a nuestra afición los boletos vendidos, como se debe hacer, y lo haremos así con toda la tristeza y con toda la pena del mundo”. Dijo Iñarritu.

¿Dónde ver el América vs Pachuca?

Y bueno, ya que no se podrá ir al estadio para el América vs Pachuca por acá les dejamos las opciones que tienen para ver el partido desde la comodidad de su casa.

El juego está programado para iniciar a las 21:05 hrs y su transmisión será por el Canal 5 de su casa Televisa, además de Vix Premium.

Partido Fecha y horario Transmisión América vs Pachuca 30 de agosto

21:05 hrs Canal 5

Vix Premium

Cosas extrañas suelen pasar con los juegos entre América y Pachuca. Seguro todavía recuerdan que en el Clausura 2025, el partido no fue transmitido por problemas con los derechos de transmisión. Y ahora, el juego solo podrá verse desde casa.