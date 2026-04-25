MLB México 2026: Tu guía para ir al Harp Helú a la serie entre Padres y Arizona

Lo que necesitas saber: La serie entre Padres y Arizona será a dos juegos, el 25 y 26 de abril

¡La MLB vuelve a México! Tras su ausencia el año pasado, finalmente este 2026 tendremos la Mexico City Series entre los Padres de San Diego y los D-Backs de Arizona.

¿Conseguiste boletos? Pues checa esta info para lanzarte al Estadio Alfredo Harp Helú y no morir en el intento.

Foto: Estadio Alfredo Harp Helú (Facebook)

¿Cuándo son los juegos de MLB en México este 2026?

Si tienes boletos seguro lo sabes, pero nomás para tener el dato bien claro. Los juegos entre Padres y Arizona en México se disputan este 25 y 26 de abril, sábado y domingo.

El primero de la serie es el sábado 25 a las 16:00 horas, y el segundo es el domingo 26 a las 14:00 horas.

¿Cómo llegar al Estadio Alfredo Harp Helú para la MLB Mexico City Series 2026?

Ambos días será posible llegar al Harp Helú en auto y en transporte público.

Si vas en transporte público:

En Metro, llegando a la estación Puebla o Ciudad Deportiva de la Línea 9 .

. En Trolebús, bajando en la parada Puerta 8 de la ruta Chapultepec-Pantitlán.

Si vas en auto:

Por Viaducto Río de la Piedad o por Canal Río Churubusco.

Los accesos peatonales estarán en las puertas 6, 7, 8, 9 y 12 de Ciudad Deportiva, mientras que los accesos para autos estarán en las puertas 6, 7, 9, 12 y 15.

Foto: MLB México (Facebook)

¿Habrá estacionamiento para los juegos de MLB en México 2026?

Ah porque debes saber que sí habrá estacionamiento en el Harp Helú para la serie entre Padres y Arizona. Para entrar al estacionamiento general será por las puertas 6, 7, 9 y 12; por la puerta 15 se podrá entrar con pase vehicular y prepago, el cual tiene un costo de $550 pesos y se adquiere en Ticketmaster.

¿A qué hora abren las puertas del Harp Helú para la serie entre Padres y Arizona en México?

Generalmente las puertas del Harp Helú se abren tres horas antes del partido, por lo que el sábado el acceso sería a partir de las 13:00 horas, mientras que el domingo comenzaría a las 11:00. Si esa información cambia, te avisamos.