Lo que necesitas saber: Cada juego de la serie será en horario diferente y lo transmitirá una señal distinta

La MLB regresa a México este 2026 con dos juegos entre los Padres de San Diego y los D-Backs de Arizona en el Harp Helú. ¿No conseguiste boletos? Descuida, la serie completa tendrá transmisión y acá estamos para hablar de dónde ver cada juego.

Porque ojo, a diferencia de años anteriores, esta vez cada partido pasará por una señal distinta y tristemente la serie no estará en televisión abierta.

Foto: Captura al video de @Padres

Fecha, hora y dónde ver el juego 1 entre Padres y Arizona de la MLB en México 2026

Cuando se cante play ball en el Harp Helú, se romperá una sequía de dos años sin ver juegos oficiales de Grandes Ligas en México. No teníamos juegos de temporada regular desde el 28 de abril de 2024, cuando Astros y Rockies se encontraron también en el ‘Diamante de Fuego’.

Pero vamos ya con el dato: El juego 1 de la Mexico City Series 2026 es el sábado 25 de abril en punto de las 16:00 horas. En este caso pasará únicamente por FOX Deportes (disponible en Megacable) y por FOX One, que tiene un costo de 175 pesos mensuales.

Foto: MLB México (Facebook)

¿Y quién transmite el juego 2 de la Mexico City Series 2026?

Lo dicho, cada juego de la serie pasará por una señal distinta. En el caso del juego 2 entre Padres y Arizona, ese lo transmite ESPN en televisión de paga, así como en el plan premium de Disney+ en streaming (que está en $339 al mes).

Ese segundo de la serie es el domingo 26 de abril, a las 14:00 horas, para que no te vayas con la finta de que son a la misma hora.

En resumen, ¿dónde ver los juegos de MLB en México 2026 entre Padres y Arizona?

Juego 1 (25 de abril 16:00 horas): FOX Deportes y FOX One .

. Juego 2 (26 de abril 14:00 horas): ESPN y Disney+.

Ahora que si conseguiste boletos para ir al Harp Helú, AQUÍ te dejamos la guía de lo que necesitas saber para lanzarte a la MLB en México.