Mientras las y los atletas mexicanos se la rifan cañón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Ana Guevara continúa dando de qué hablar. ¿Demeritó la participación de la delegación mexicana?

A continuación vamos a hablar un poquito de lo que dijo y, como siempre, tú tendrás la mejor opinión de si se trató de algo ofensivo, o sólo fue un comentario desatinado muy sacado de contexto. ¿Te late?

Ana Guevara demerita los Juegos Centroamericanos / Foto: Getty

La delegación mexicana va por la cima del medallero en San Salvador 2023

Tal y como te platicamos por acá, hay suficientes motivos para pensar que México puede terminar en lo más alto del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, con todo y el nocivo entorno alrededor por la polémica con Conade y su titular, Ana Guevara.

Desde Tiro con Arco hasta Futbol; desde Nado Sincronizado hasta Gimnasia Artística; y desde Halterofilia hasta Clavados. México lleva atletas en muy buen momento como para que la cosecha de medallas sea histórica.

Basta echarle un ojo a cómo va el medallero de San Salvador 2023 para darnos cuenta de que no es exageración todo lo anterior.

Ana Guevara habló sobre los Juegos Centroamericanos: ¿demeritó las medallas de la delegación mexicana?

Al ver tan buenos resultados en los Juegos Centroamericanos, imposible no cuestionar a la titular de Conade al respecto. Ana Guevara habló ante diferentes medios de comunicación y parece que demeritó la buena actuación en San Salvador 2023.

“México va muy bien en número de medallas pero quedan disciplinas importantes, hay que esperar que los atletas hagan lo que saben. Lo que cuentan son los oros, en platas vamos arriba de Colombia. Eso significa que puede ser un factor de que puede ganar”, comentó, según retoma ESTO.

“No hay exigencia por ganar, es competencia de fogueo y de relleno para algunos. Primera competencia para otros, pero no hay exigencia de nuestra parte que el equipo tenga que quedar campeón”, resaltó.

Lo dicho, al leer lo anterior es fácil pensar que le restó importancia a los buenos resultados de las y los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos. Pero tú qué opinas: ¿demeritó a la delegación mexicana en San Salvador 2023 o todo lo contrario, lo dijo para quitarles presión al mencionar que tampoco es el fin del mundo si pierden por no tener tanta importancia?

“No hay injusticia” al no repartir becas por Juegos Centroamericanos

Otra polémica a raíz de los Juegos Centroamericanos es que estos no tabulan para repartir becas entre las y los atletas mexicanos (por lo mismo de que no tienen tanto peso). Es decir, así ganen lo oros que sea, eso no beneficiará a la hora de decidir a quienes se les entrega beca y de a cuánto.

Lo mismo, cualquiera pensaría que es una justicia, pero Ana Guevara argumenta que ante la proximidad de los Juegos Panamericanos (donde el nivel aumenta y ya entran países como Estados Unidos y Brasil), es lo mejor para las y los atletas porque igual y no obtener los mismos resultados en éstos últimos provoca un recorte de becas que sería aún más injusto.

“Se determinó que los Centroamericanos no se tabulaban para beca, porque nos íbamos a meter un atropello interno porque el evento siguiente (Panamericanos) lo tenemos a meses, (esto provocaría) hacer un reacomodo de becas para en dos meses un cortadero de becas”, explicó, según palabras retomadas por El Universal.