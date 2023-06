¿Se acuerdan de toda la fiesta que trae la CONADE con los atletas de deportes acuáticos? Pues hay que sumarle ahora el caso de Jahir Ocampo, uno de los clavadistas más reconocidos en los últimos años en México, y quien está calificado para participar en el Mundial de Clavados, en Fukoka, Japón, en la modalidad de saltos mixtos sincronizados, junto a Viviana del Ángel.

¿Necesitas contexto?

Por si necesitas contexto del conflicto entre CONADE y los deportes acuáticos, resulta que la CONADE dejó de apoyar a los atletas debido a la intervención de World Aquatics, que encontró varias anomalías en la Federación Mexicana de Natación durante la gestión de Kiril Todorov, a quien CONADE, metida en un escándalo de desvío de recursos, ha defendido a pesar de estar vinculado a proceso por el delito de peculado.

Kiril Todorov, el hombre al que defiende CONADE / Mexsport

Una forma de presionar por parte de la CONADE dirigida por Ana Gabriela Guevara, fue suspender apoyos a los atletas, para de esta manera buscar el respaldo a Todorov (algo así como ‘si no me apoyas, no te apoyo’), pero World Aquatics ha intercedido de alguna manera por los atletas mexicanos, que además han encontrado apoyos, como el caso de Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, quienes viajarán a Japón con ayuda de una aerolínea.

En todo este proceso, los clavadistas mexicanos pidieron ayuda a World Aquatics a través de una carta, y una de las voces principales por parte del equipo mexicano fue precisamente Jahir Ocampo.

Cómo ya saben , nos encontramos en momentos no favorables para los deportes acuáticos en México.



El día de hoy a las 14:30hrs daremos una rueda de prensa en @Mx_Diputados para exponer nuestro sentir, lo que estamos solicitando y nuestra posición. pic.twitter.com/CQoOmxzegj — Ochampion OLY? (@jahir_ochampion) February 21, 2023

El caso de Jahir Ocampo y la rifa de su auto

Sin embargo, en el caso de Jahir Ocampo la situación es más complicada, ya que de acuerdo con Marca, el clavadista no entra en el programa de apoyo del Comité de Estabilización creado por Wolrd Aquatics mientras se soluciona el tema de la federación mexicana, debido a que su disciplina no entra en el programa olímpico.

Ante esta situación y a menos de un mes del Mundial a celebrarse entre el 14 y el 30 de julio, Jahir Ocampo fue notificado que debe costearse el viaje a Japón para estar presente en el Mundial, por lo cual, a través de sus redes sociales pidió ayuda a través de una rifa en la cual se incluye su auto, un Mercedes Benz.

“En México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para llegar al Campeonato del Mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el apoyo económico, es un viaje que invitablemente haré… para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar, el segundo lugar se va a llevar un Apple Watch nuevo más ocho mil pesos en producto deportivo”, indicó Ocampo en su cuenta de Instagram.

Jahir Ocampo fue una de las voces que pidió ayuda a Wolrd Aquatics / Mexsport

Jahir Ocampo no es el primero que ha buscado recursos

El clavadista pondrá 333 números para la rifa, de dos mil pesos cada uno, y en esta rifa, además de los dos premios antes mencionados, el tercer lugar ganará ocho mil pesos en productos deportivos e invitará a otros dos ganadores a una cena.

En su momento, Alejandra Orozco y Gaby Agúndez consideraron también rifar o subastar sus medallas logradas en Tokio 2020 para obtener recursos, mientras que ya es conocido el caso del equipo de nado sincronizado, que tuvo que vender trajes de baño para costear el viaje a la Serie Mundial de Egipto. Esta es la relaidad del deporte mexicano, entre rifas, subastas y venta de productos… ya nada más faltan tandas.