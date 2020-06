Aseguran que la SFP cuenta con una nueva denuncia en contra de Ana Guevara

Ana Gabriel Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuenta con una investigación más en su contra, por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que anteriormente ya había iniciado una averiguación por temas relacionados con corrupción.

La SFP confirmó una investigación más en contra de Guevara, relacionada con un atentado contra empresarios veracruzanos, mismos que habían acusado a la exatleta de desvío de recursos.

De acuerdo con El Financiero, la denuncia fue iniciada por Ivone Jiménez Madrid, responsable del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC), dependencia de la SFP.

El pasado 10 de junio, Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín Oceguera, representantes de la misma empresa que denunció actos de corrupción para otorgar un contrato de servicio de alimentos en la Conade, fueron atacados en Boca del Río Veracruz. En el lugar de los hechos se contaron más de 160 proyectiles, los cuales no lesionaron a los objetivos del comando debido a que viajaban en un auto blindado.

Sánchez Cano y Chaín Oceguera consideraron que el acto forma parte de una represalia por parte de Ana Gabriela Guevara y su operadora en Xalapa, Armida Ramírez Corral, a quienes denunciaron en marzo por pedir dinero a cambio de concederles un contrato para el servicio de comida para atletas y entrenadores en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Por ello, Guevara también cuenta con otra denuncia por intento de homicidio en grado de tentativa.

La titular de la Conade no se ha manifestado al respecto sobre estás últimas denuncias, sin embargo sí se había manifestado sobre el caso de sobornos para otorgar el susodicho contrato, sin embargo aclaró que o había recibido ninguna notificación y aseguró que “siempre me he apegado a la legalidad”.