Aremi Fuentes, la halterista fortaleció músculos y autoestima tras ser discriminada en su federación

Aremi Fuentes ya cuenta con un lugar histórico en la halterofilia mexicana, junto a Soraya Jiménez, Damaris Aguirre y Luz Mercedes Acosta como las mexicanas que han dado medallas a nuestro país en Juegos Olímpicos luego de conquistar el bronce en Tokio 2020.

Fuentes Zavala levantó 245 kilogramos tras las fases de arrancada y envión, con los cuales aseguró el podio, pese a los intentos fallidos de la coreana Suhyeon Kim.

La atleta coreana fue el último obstáculo de un camino lleno de retos y prejuicios, incluso al interior de su propia federación, que casi la deja fuera de los Juegos Olímpicos.

Aremi Fuentes, la halterista que superó los prejuicios

Aremi es originaria de Tonalá, Chiapas, y compite en la categoría de los 76 kilogramos. A pesar de estar dentro de las primeras cinco clasificadas a nivel mundial, el presidente de la Federación Mexicana de Halterofilia, Rosalio Antonio Alvarado, la dejó fuera de la lista para el Campeonato Panamericano de Halterismo, en Guatemala, durante el mes de abril de 2019.

La mexicana quedó fuera de aquella lista porque el directivo consideró que Aremi lucís sobrepeso. “Su respuesta fue que porque me miraba gorda. Y no se me hace bien que él se exprese así de una atleta que dio el peso de la categoría como un mes antes”, explicó a infobae.

La CONADE intervino en el caso, ya que la competencia daba puntos para calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, y aunque no asistió a la competencia en Guatemala, logró el pase olímpico.

Fortaleció músculos y autoestima

Este episodio sólo hizo más fuerte a Aremi en el aspecto mental, pues además de fortalecer músculos para levantar más peso, salió más fuerte en el aspecto mental y anímico.

“Si recibo un comentario que me quisiera bajar la autoestima, no lo pueden lograr porque estoy bien clara en lo que quiero, y no me afecta en lo más mínimo”, mencionó.

Hoy es parte de las 72 medallas que ha conquistado México en la historia de los Juegos Olímpicos a pesar del episodio con Rosalio Alvarado, quien se mantiene al frente de la federación.