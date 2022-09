El motivo de Andrea Falcón para dejar Barcelona por América Femenil: "La Liga se escucha más en Europa"

El crecimiento de la Liga MX Femenil ha sido rápido en apenas 5 años de historia, pero el Apertura 2022 marcó un parteaguas importante. La presencia de jugadoras extranjeras se aprobó hace un año y medio, así que jugadoras como Andrea Falcón dejan atrás ligas como la española para buscar un nuevo reto.

Junto con Andrea Pereira y el DT Ángel Villacampa, América presume una legión española importante. ¿Pero qué motiva a las futbolistas a completar un cambio tan fuerte? La extremo que militó en el Barcelona, Atlético de Madrid e incluso el Levante lo respondió.

Mexsport

Hermoso y Pereira ‘convencieron’ a Andrea Falcón para jugar en México

Andrea Falcón se presentó en la Liga MX Femenil de la mejor manera. Debutó contra Juárez con asistencia apenas a los 50 segundos de partido y posteriormente anotó en el partido ante Atlético de San Luis.

No obstante, el cambio siempre es complicado y la española confesó que el ruido que genera el torneo mexicano en el Viejo Continente, la animó a aceptar la propuesta de América con un viejo conocido.

“Que de verdad que este último año de atrás, la Liga Mexicana ya se empieza a escuchar un poquito más por Europa. El hecho de que vinieran jugadoras como Jennifer Hermoso, Andrea Pereira, el míster Ángel Villacampa, pues hace que se empiece a escuchar más por ahí. Fue lo que me llamó la atención y sobre todo el dar el paso, el saber que tenía ese apoyo de la gente que conocía aquí“, declaró en entrevista con TUDN.

Mexsport

Asimismo, Andrea Falcón recordó que el actual estratega del América la acompañó en su debut como jugadora de Primera División. Hace poco, se reencontraron en el Levante y ahora encabezan a uno de los equipos candidatos al título del Apertura 2022.

“Yo coincido con Villacampa en el Atlético de Madrid. Empecé a jugar en Primera con él. Fue el que me dio confianza con 19 años para debutar en un gran equipo y luego coincidí con él el año pasado. Al hablar con él me mostró su confianza, el proyecto que se está formado aquí. Cómo están apostando por el futbol femenino fue lo que me hizo decidir coger mis maletas y venir“.