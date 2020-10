¡De miedo! Estos son los apodos más monstruosos en el mundo del deporte

El mundo del deporte también está inmerso en Halloween (por acá te dejamos algunos disfraces). No sólo con jugadas de miedo por lo bien o lo mal que se realizaron, sino con apodos de algunos deportistas que aunque no lo hicieron de la mejor manera, quedaron en la historia solo por eso.

Seguro se te vienen a la mente algunos apodos en la lucha libre pero ese no es el único deporte. Acá te vamos a contar de los atletas que se han destacado por los sobrenombres de los que han sido merecedores para que veas que el mundo deportivo, también toma en cuenta el Halloween.

Los apodos más monstruosos en el mundo del deporte

Jesús Alfonso Escoboza ‘La Parka’: No podríamos abrir este listado de apodos sin el famoso luchador mexicano que hace no mucho lamentablemente falleció. No sólo fue el sobrenombre sino también el disfraz que simula los huesos de un esqueleto y la máscara, la cara de calavera para dar miedo.

Alexandro ‘Monstruo’ Álvarez: Seguro que te acuerdas de este portero que dio de qué hablar en el Puebla. ¿Cómo nació uno de los apodos más famosos en la Liga MX? Fue por una reacción alérgica cuando se encontraba en las Fuerzas Básicas del Necaxa. Es decir, cuando apenas comenzaba su carrera en el futbol mexicano.

José Saturnino Cardozo ‘El Diablo Mayor’: Este es uno de los apodos que más relacionado está con el equipo en el que jugó. Los Diablos Rojos del Toluca y como se convirtió en uno de los ídolos o máximos goleadores, fue nombrado como ‘El Diablo Mayor’.

El “Diablo Mayor” José Cardozo recuerda el histórico título del @TolucaFC de 1998 💥🏆👺 pic.twitter.com/9c5qaU2RbK — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 11, 2020

Hirving ‘Chucky’ Lozano: Uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad se ganó su apodo de una forma muy peculiar. Formado en las categorías inferiores del Pachuca, cuentan que era muy “travieso” y le gustaba asustar a sus compañeros. Es por eso que se ganó el mote de un muñeco diabólico.

Juan Sebastián Verón ‘La Brujita’: Este fue uno de los apodos que se ganó meramente por herencia. Hijo de Juan Ramón Verón, a quien llegaron ‘La Brujita’ por su parecido a la coloquial imagen de Halloween, Juan Sebastián fue nombrado igual.

Julio Gómez ‘La Momia’: El origen lo pueden recordar todos o al menos eso esperamos. En el Mundial Sub-17 del 2011 cuando México le remontó a Alemania, el futbolista tricolor salió por un choque de cabezas y regresó al campo con una venda en la cabeza, para ser el héroe del Tri.

Ver en YouTube

Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa: Este es quizá uno de los apodos más crueles que hay en el deporte. Le decían el ‘Fantasma’ porque a su llegada al futbol mexicano “nadie lo conocía”.

Luis Antonio ‘El Cadáver’ Valdés: Seguro que no te acuerdas mucho de él y tampoco de su paso por la Selección Mexicana. Su apodo se lo ganó únicamente por su apariencia. Es decir, por ser tan delgado que fue comparado con un cadáver.

Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquidrácula’ o ‘Chiquimarco’: Seguro que sí te acuerdas de él sacando dos tarjetas amarillas al mismo tiempo. Pues esa ‘salvajada’, además del parecido que tiene con el personaje de Carlos Espejel, le hizo merecedor de uno de los apodos más famosos y recordados en el futbol mexicano.

The Undertaker: Un regreso épico a la WWE que marcó la entrada de uno de los luchadores más reconocidos. Su tradicional y tenebrosa entrada, además de sus populares luchas de ataúd lo convirtieron en un ícono.