Ahora que se viene el Día de Muertos y Halloween seguramente estarás pensando qué disfraz vas a usar y si eres de los que ama el futbol y este día, aquí tenemos algunas opciones para ti, pues estos uniformes ‘poco agraciados’ bien podrían ser tu outfit para ese día.

A lo largo de los años han existido decenas de uniformes de futbol que son… ‘curiosos’ y es que no, no son feos, pues cada uno tiene su toque distintivo que lo hace único, sólo que para la opinión general de los aficionados no se les hacen muy ‘bonitos’ que digamos.

Ya sea de selecciones, clubes; en México, Europa, Asia y todo el mundo, existen uniformes que podrías usar como tu disfraz para este Día de Muertos / Halloween, por lo que aquí te vamos a dejar una selección de diseños extravagantes y muy llamativos para la ocasión.

Los uniformes de futbol que podrían ser disfraces de Halloween

Jorge Campos – 1994

Los uniformes de Jorge Campos son míticos por su amplia gama de colores y diseños alocados… esta es una muestra de ello.

Esta indumentaria podría ser un gran disfraz para este Día de Muertos / Halloween, pues además de que vas a resaltar entre la multitud, literal, rendirás tributo a uno de los mejores porteros de México.

Fiorentina – 1992

La Fiorentina lució este uniforme en 1992 y fue un tanto criticado, pues el diseño no fue del gusto de la mayoría ya que no entendían muy bien por qué esa división en la parte superior de la camiseta. Aún así, podría ser una buena opción para este día.

Liverpool – 2014

El Liverpool suele tener uniformes muy vistosos cada temporada pero en el 2014 utilizaron una camiseta poco ortodoxa. Con una mezcla ‘rara’ de blanco, morado y negro y un diseño en picada, fue algo que no gustó mucho a los aficionados.

Nuevo Tercer Uniforme Warrior del Liverpool 2013/2014. Bonita aunque prefiero la roja, cuál les gusta más? pic.twitter.com/pqKHekAC8F — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) July 8, 2013

Norwich City – 1993

Nos quedamos sin palabras en este uniforme… literal y es que no comprendemos qué quiso hacer el Norwich en 1993. Parece que se les cayó un pincel con pintura blanca y verde sobre la tela, les gustó la mancha y lo replicaron en toda la camiseta.

Inglaterra (portero) – 1996

Parece un homenaje a Jorge Campos pero no. Inglaterra sacó este uniforme de portero en 1996, el cual lucía una combinación un tanto extraña de colores, pues con algunos cuadros, líneas y el escudo en tamaño ‘jumbo’, este uniforme podría ser parte de tu disfraz para Halloween.

CD Pinzón – 2016

Parece que los dueños del CD Pinzón le dijeron al diseñador “a los jugadores les gustan las fresas y arándanos; haz un uniforme con esa referencia” y la orden habría sido tomada literal, pues el club utilizó esa imagen para sus indumentarias en la campaña 2016-17. Un buen disfraz de Halloween para los amantes de la fruta.

Spanish side CD Pinzon’s new kits for the 2016/17 season. pic.twitter.com/YDZeCQKbpy — ODDSbible (@ODDSbible) July 23, 2016

Athletic de Bilbao – 2004

Aquí hubo una orden muy similar y es que parece que el dueño del Athletic de Bilbabo quiso reflejar su amor por la catsup en sus uniformes del 2004… o así lo compararon, pues como pueden ver, ese diseño refleja un chorro de este condimento.

Jaguares de Chiapas – 2002

Los ‘extintos’ Jaguares de Chiapas sacaron un uniforme muy salvaje… literal y es que en el año 2002 se vistieron con la piel de este animal que los representa, siendo un jersey muy poco ortodoxo y que llamó mucho la atención.

Ey! Señores de @MARCABuzz les dejo este modelito del primer uniforme del club Jaguares de Chiapas allá por el 2002 pic.twitter.com/AaJS1H8jQ7 — LUĮS ENRĮQUĘ ĄLFØNZØ (@LEAdeportes) October 17, 2015

Cultural Leonesa – 2014

Vestirse con elegancia y clase no es para todos, excepto si eres parte del Club Cultural Leonesa. Parece broma pero no, es anécdota. Este club sacó un uniforme de gala en 2014 y es que le pusieron la silueta de un smoking a su jersey, siendo el disfraz perfecto para este día de Halloween.

¿Qué les parece el uniforme de esmoquin de Cultural Leonesa de España? pic.twitter.com/YArsjbR6Mf — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) July 22, 2014

Colorado Caribous – 1978

Si quieres sacar tu lado más salvaje tienes que vestirte con el uniforme del Colorado Caribous y es que este antiguo club de la MLS dejó ver que su pasión es ser un vaquero/animador en todo momento, teniendo este jersey conmemorativo que dio mucho de qué hablar en su momento. ¿Qué uniforme utilizarías este Halloween?