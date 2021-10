“Era un sueño”: Las palabras de Aremi Fuentes tras ganar el Premio Nacional del Deporte

¡Tenemos una campeona por aquí! Aremi Fuentes ganó el Premio Nacional del Deporte 2021 en la categoría de deporte no profesional, consecuencia de su medalla de bronce en Tokio 2020. La halterofilista ha vivido una auténtica montaña rusa en los últimos meses y su lista de logros cada vez es más larga.

El reconocimiento fue doble para el equipo de la medallista, ya que su entrenador José Manuel Zayas también recibió el premio en la categoría correspondiente. Por ello, la pesista aprovechó para agradecerle el apoyo de tantos años, que provocó el éxito en Juegos Olímpicos.

“Me siento muy contenta y orgullosa por cumplir este sueño. Qué mejor que junto a mi entrenador que creyó en mí desde un principio, hemos estado desde mis inicios, impulsándome siempre, dándome ánimos y me siento muy contenta por los dos. El sueño era de ambos“, dijo Aremi Fuentes en conferencia de prensa.

Originaria de Tonalá, Chiapas, recordó las lesiones que mermaron su desempeño previo a la justa olímpica. Sin embargo, también destacó que estos obstáculos nunca la derribaron ya que “nunca dejé de buscar mis expectativas y eso me alegra mucho de mí“.

Asimismo, Aremi Fuentes declaró que espera que su medalla y su Premio Nacional del Deporte sean un precedente para que los gobiernos destinen más apoyo a sus atletas. Por otra parte, reconoció el papel de todas las mujeres mexicanas en el deporte.

“Será algo beneficioso para la halterofilia en México, para que gobierno y empresas volteen a ver al deporte y les inyecten más apoyo. A veces no es suficiente, espero que no lo descuiden. Estoy muy contenta por ser referente y motivación para niños y jóvenes.

“Asombra mucho, pero desde hace años la mujer está más empoderada y fuerte que nunca. Un caso y que es mi ídolo, es María del Rosario Espinoza“, señaló.

El mensaje de Aremi Fuentes al gobierno de Baja California

Hace poco más de un mes, Aremi Fuentes denunció que se le “premió” con cheques inexistentes por su medalla en Tokio 2020. La halterista enfatizó en que no permitiría burlas hacia su persona, pero tampoco a su trabajo y esfuerzos.

En esta ocasión se le cuestionó sobre las palabras que le dedicaría, por ejemplo, al gobierno de Baja California por estos tratos. No obstante, Fuentes dejó de lado lo que ya ocurrió y prefirió mostrar sus esperanzas en cuanto a un mejor apoyo en los años siguientes.

“Es verdad que hablé con pruebas y fue muy desgastante el tratar de desmentir y dar mi versión; ver que esas personas no reconozcan su error. Ya se van, no iba a recibir lo que me prometieron y así fue, espero el siguiente gobierno le ponga más enfoque al deporte“.