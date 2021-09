Qué poca: Aremi Fuentes recibió un cheque sin fondos como “premio” por su medalla en Tokio 2020

México tuvo una escasa colecta de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero la promesa de los gobiernos era premiar a los medallistas como la halterista Aremi Fuentes. Originaria de Chiapas, recibió un cheque por 50 mil pesos que no tiene fondos y se declaró inexistente.

La medallista de bronce dejó atrás una cantidad inimaginable de obstáculos, entre ellos los directivos de la Federación Mexicana de Halterofilia. Rosalio Alvarado no solo la excluyó de campamentos y campeonatos, sino que la criticó por su físico en más de una ocasión.

Contra todo y contra todos, Aremi Fuentes llegó a Tokio 2020 y consiguió la tercera presea para la delegación mexicana en la categoría de 76 kilogramos. Sin embargo, meses después de la justa siguen los problemas y el gobierno de Baja California es el villano de este lamentable episodio.

“El cheque no existe”: Aremi Fuentes denuncia su supuesto premio

Aremi Fuentes regresó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre bombo y platillo. Las semanas siguientes han sido parte de una gira por varios estados en la que recibió el supuesto premio. En otros lugares como Pachuca, también fue reconocida por el equipo de futbol y el dueño Jesús Martínez hizo entrega de otro cheque.

No obstante, el problema se dio en Baja California el pasado 12 de agosto. El gobernador Jaime Bonilla entregó un pedazo de cartón… literalmente. La medallista de bronce explicó la situación en conferencia de prensa y aseguró que más allá de ser un cheque sin fondos, el banco asegura que este ni siquiera existe.

“Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos, como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo. A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe“, dijo.

Asimismo, Aremi Fuentes esclareció el origen de otros 24 mil pesos, cantidad que refiere a una beca, pero se trata de un acumulado atrasado. Por si fuera poco, ella y otros medallistas están a la espera del premio recaudado en el sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre.

Y como la situación ya es muy complicada para los atletas, Fuentes dio a conocer cuáles son sus ingresos sin tomar en cuenta los premios: “3 mil pesos mensuales, más 3 mil 500 de alimentación. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos“, agregó.