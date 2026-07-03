Lo que necesitas saber:

Suiza jugará contra el ganador entre Colombia y Ghana

Solo cinco días después del supuesto pacto en la ultima fecha de la fase de grupos, Argelia y Austria quedaron eliminados del Mundial. Primero fue Austria, que fue presa fácil de España y después Argelia, que se despidió de esta Copa del Mundo sin ningún disparo al arco de Suiza, que se impuso 2-0.

Suiza espera rival entre Colombia y Gahana
Suiza espera rival entre Colombia y Ghana / Mexsport

Argelia calificó a los Dieciseisavos de Final después de haberle ganado a Jordania en su segundo partido de la fase de grupos y en el tercero empató 3-3 contra Austria, sin embargo el desarrollo del partido quedó bajo sospecha, pues ese empate calificó a ambos a la siguiente ronda y dejó fuera del Mundial a Irán y Corea del Sur.

Los goles del triunfo de Suiza

Breel Embolo y Dan Ndoye marcaron los goles del partido, el cual no representó ningún desafío para el equipo suizo, que tendrá un mejor sinodal en Octavos de Final frente al ganador del partido entre Colombia y Ghana, que se disputa este viernes. 

Suiza gana tres partidos por primera vez en un Mundial

Suiza comenzó el Mundial con un empate frente a Qatar, lo cual hizo dudar sobre su futuro en esta Copa del Mundo. Sin embargo, en sus siguientes partidos venció a Bosnia, Canadá y ahora a Argelia.

Por primera vez, Suiza gana tres partidos consecutivos en un Mundial, aunque también le hace falta medirse ante un sinodal de mayor categoría.

Suiza espera rival en Octavos de Final
Suiza espera rival en Octavos de Final / Mexsport

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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