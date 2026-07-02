Lo que necesitas saber: En el Mundial de Qatar 2022, España se fue eliminada en los octavos de final.

No hubo sorpresas. España cumplió con las expectativas y eliminó a Austria para sellar su boleto a los octavos de final. El doblete de Mikel Oyarzabal y el gol Pedro Porro fueron suficientes para terminar con el sueño de los austriacos. Oyarzabal hasta se dio el lujo de celebrar la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Fotografía @SEFutbol vía X

Austria intentó pelearles a los españoles, pero nunca pudo realmente ponerlos en aprietos; terminaron por discutir entre ellos por la impotencia de no poder detener el ataque español y les tocó despedirse del torneo.

¿Qué sigue? La ‘Furia Roja’ se enfrentará al ganador de Portugal vs Croacia por el pase a los cuartos de final, el lunes 6 de julio a las 13:00 hrs en Dallas.

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Austria superó lo hecho en Francia 1998

Aunque Austria fue eliminado en la ronda de los 16vos de final, al menos logró mejorar su última participación mundialista, pues en Francia 1998, se despidieron en la fase de grupos, después de empatar con Camerún y Chile, y perder ante Italia.

Esta vez, sumó una victoria sobre Jordania, un empate con Argelia y dos derrotas contra Argentina y España. Eso sí, se quedaron lejos de igualar su mejor resultado mundialista; en Italia 1934 llegó hasta las semifinales, cuando solo competían 16 selecciones.

Fotografía @oefb1904

España va por su segunda estrella

España mantiene paso firme en su lucha por volver a ser campeón, desde Sudáfrica 2010 no ha vuelto a jugar una final, lo más lejos que ha llegado es a octavos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022. En Brasil 2014 se fue eliminado en fase de grupos.

Así que la misión es superar los octavos y pelear por su segunda estrella ¿Lo conseguirán?