Aryna Sabalenka y Elena Rybákina jugarán la final de las WTA Finals y te decimos dónde ver este juegazo

Lo que necesitas saber: Desde 2015 siempre hay una nueva campeona en las WTA Finals; Sabalenka y Rybákina mantendrán esa tendencia, pues van por su primer título

Aryna Sabalenka vs Elena Rybákina, no podíamos pedir mejor final para las WTA Finals 2025. Ambas dominaron de principio a fin su grupo en esta edición, quedando como las dos mejores entre las ocho tenistas más ganadoras del año.

¿Cuándo es la final y dónde ver este juegazo? Aquí tenemos el dato completo.

Foto: WTA

Aryna Sabalenka vs Elena Rybákina: ¿Dónde ver la final de las WTA Finals 2025?

Tal como te platicamos antes aquí mismo, las WTA Finals 2025 terminan este sábado, 8 de noviembre, con la final entre Sabalenka y Rybákina. El partido está programado para iniciar a las 10:00 horas (ya sabes, sujeto a cambios).

ESPN es la cadena con los derechos de las WTA Finals en México y ha pasado todos los partidos en sus canales de tv de paga, así como por Disney+ Premium, y no será la excepción para la final.

Sabalenka y Rybákina van por su primer título de WTA Finals: No se repite la campeona desde hace 10 años

No hay duda alguna de que Aryna Sabalenka y Elena Rybákina tienen todos los méritos para ser campeonas del 2025, pero sí, para ambas sería la primera vez que se coronan en este certamen.

Elena Rybákina jugará su primera final, mientras que Sabalenka disputará el título por segunda vez, luego de perder la final en la edición de 2022 ante Caroline García.

Foto: WTA

Lo increíble acá es que definitivamente el tenis femenil no cuenta con el dominio de una o dos tenistas como sucede en el tenis varonil. Será el décimo año consecutivo que las WTA Finals tengan a una nueva campeona.

Desde que Serena Williams ganó tres años consecutivos, en 2012, 2013 y 2014, todas las campeonas han levantado su primer título y ninguna ha podido revalidarlo.

2015: Agnieszka Radwańska

2016: Dominika Cibulková

2017: Caroline Wozniacki

2018: Elina Svitólina

2019: Ashleigh Barty

2020: No se disputó por la pandemia

2021: Garbiñe Muguruza

2022: Caroline Garcia

2023: Iga Świątek

2024: Coco Gauff

2025: Sabalenka o Rybákina

¡Será una batalla épica con un final imposible de pronosticar!