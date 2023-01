Asaltan a Jesús Corona al salir del entrenamiento de Cruz Azul en La Noria

¡Mega chale! Una vez más tenemos que hablar de cómo la delincuencia y la violencia en este país alcanzan al futbol en México. Jesús Corona, portero de Cruz Azul, fue víctima de un asalto muy cerquita de las instalaciones de La Noria.

Foto: MexSport

Sí, el mismo día que la violencia en Culiacán provocó que dos partidos de la Liga MX y la Liga Expansión se pospusieran, Chuy Corona sufrió un asalto cuando salía de entrenar en la CDMX.

Lo que se sabe del asalto a Jesús Corona en La Noria

La tarde de este 5 de enero, cuando el cancerbero celeste arribó al semáforo de las vías del tren ligero (semáforo que queda a menos de un kilómetro de las instalaciones de Cruz Azul), fue asaltado a mano armada, según pudo confirmar ESPN.

Dicho medio reporta que Chuy Corona entregó diversos objetos de valor a los criminales. El monto del asalto fue de unos 12 mil pesos. Afortunadamente sólo tenemos que lamentar la pérdida material, pues el portero celeste no sufrió daño alguno.

Foto: @CruzAzul

Un supuesto aficionado pudo ser cómplice del robo

Jesús Corona no se ha pronunciado al respecto y por ahora no se sabe si presentará una denuncia por el asalto. Lo que sí pudo confirmar el medio antes señalado, es que Cruz Azul dio una instrucción a sus jugadores de no detenerse en la entrada principal de La Noria al finalizar el entrenamiento diario.

Lo anterior debido a que, según vieron en las cámaras de seguridad del club, un supuesto aficionado habría sido cómplice del atraco. Éste le pidió un autógrafo al guardameta cuando salió de La Noria, como sucede habitualmente, pero después habría dado aviso a sus compañeros de que el futbolista ya iba en camino.

Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el asalto a Jesús Corona, ya que el equipo tampoco se ha pronunciado de manera oficial.