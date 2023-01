La violencia en Sinaloa por la recaptura de Ovidio Guzmán alcanzó al futbol. Los partidos Dorados vs Correcaminos y Mazatlán vs León serán reprogramados, pues era imposible que se jugarán este fin de semana.

De hecho, el juego entre los de Culiacán y los de Tamaulipas se jugaría este mismo jueves 5 de enero, día en que se desató la violencia. Los jugadores vivieron en carne propia el miedo de no poder salir a la calle mientras escuchaban las detonaciones por los enfrentamientos, bloqueos y demás.

Prueba de cómo vivieron estos difíciles momentos es el testimonio del capitán de Correcaminos. Diego Iván Pineda declaró que se quedaron encerrados por completo en el hotel de concentración en Culiacán, donde se encontraban para su juego ante Dorados.

“Me levanté y escuché balazos, pero no me lo imaginaba hasta que empecé a ver las noticias y las redes sociales y nos avisaron que estaba la situación complicada aquí (en Culiacán)“, dijo en entrevista para AS México.