Nikola Vlasic rompió en llanto tras provocarle una grave lesión a Ashley Westwood en la Premier League

West Ham y Burnley empataron a un gol en la Premier League, sin embargo, el partido quedó marcado por la lesión del británico Ashley Westwood, durante los primeros 22 minutos del partido, luego de una acción desafortunada con el croata Nikola Vlasic, quien soltó en llanto al percatarse de la gravedad de la lesión.

La jugada surgió a los 21 minutos, cuando Westwood se barrió para hacerle llegar el balón a uno de sus compañeros ante la presión de Vlasic, quien de manera accidental provocó que jugador del Burnley hiciera palanca con el tobillo derecho.

El resultado fue una luxación, por lo que Westwood pidió de inmediato el ingreso del cuerpo médico. Vlasic, quien había quedado de espaldas, se incorporó con normalidad y poco después se dio cuenta de la posición antinatural del tobillo de su contrincante.

El croata reaccionó sumamente sorprendido y se echó a llorar al césped mientras el árbitro detenía el partido para que entraran los médicos del Burnley. El jugador croata fue consolado por sus compañeros e incluso por rivales que entendieron que no tenía la intención de provocarle daño a su oponente.

En tanto, los médicos del Burnley atendieron a Westwood y redujeron la luxación, es decir, llevaron el tobillo de regreso a su lugar y éste fue retirado en camilla.

Pese al shock del momento, Vlasic se mantuvo en el terreno de juego todo el primer tiempo y fue sustituido hasta el minuto 65.

Después del encuentro, Burnley emitió un comunicado en el que se establece que Westwood será sometido a estudios en los siguiente días, por lo que se puede entender que en primera instancia no hay fractura y por lo tanto tampoco hay necesidad de realizar cirugía de emergencia, aunque lo más probable es que la temporada se haya terminado para Ashley Westwood.

“Ashley Westwood sufrió hoy una grave lesión en el tobillo. Está bien, con el médico del club, y será valorado por un especialista en los próximos días”, indicó el club

❤️ Ashley Westwood today suffered a serious injury to his ankle.

He is doing well and with the club doctor and will be assessed by a specialist in the coming days.

Everyone at the club wishes him a speedy recovery. 💪 pic.twitter.com/568f1eg3Bc

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 17, 2022