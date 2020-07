Black Friday: Atlanta anunció la salida de Frank De Boer tras la eliminación en el ‘MLS Is Back’

El ‘MLS Is Back‘ ya cobró a su primera víctima. Atlanta United, uno de los favoritos a coronarse en el torneo, quedó eliminado en la fase de grupos. No sumó, no anotó y no ganó. Por eso cesaron a su entrenador, Frank De Boer.

La baja de Josef Martínez terminó pesando en el nuevo equipo de Jürgen Damm. El campeón de goleo en 2018 no pudo asistir al torneo por una rotura de ligamentos cruzados y el Atlanta United no pudo hacer ni un solo gol en tres partidos.

Atlanta United, Frank de Boer mutually agree to part ways.https://t.co/NYkeoA4kjk — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 24, 2020

Cabe recordar que Jürgen Damm, a quien llevara Frank De Boer, no alcanzó a hacer su debut con el equipo, por haber llegado recientemente. La presentación del mexicano sobre el campo deberá esperar al menos hasta el 2021, cuando comience la nueva temporada de la MLS.

Atlanta United perdió ante el New York Red Bulls, ante el FC Cincinnati y ante el Columbus Crew, siendo uno de los dos equipos que no sumó puntos en el torneo. El otro fue el del también mexicano, Rodolfo Pizarro, el Inter Miami.

Frank De Boer se fue del equipo con todo y sus auxiliares, Orlando Trustfull y Bob de Klerk. De igual manera el analista de video, Erwin Koenis, quedó fuera del equipo. Atlanta anunció que nombrará a alguien como interino en lo que encuentran a su nuevo entrenador.

Los números de Frank de Boer en el Atlanta United

Frank de Boer fue nombrado entrenador del Atlanta United el 1 de enero del 2019. Desde entonces dirigió 55 partidos, en los que tuvo un saldo de 31 victorias, cinco empates y 19 derrotas. Guió al equipo a ganar la Campeones CUP en 2019, derrotando al América.