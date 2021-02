¿Quién es Joel Díaz, el entrenador mexicano de Avni Yildirim, rival de ‘Canelo’?

Avni Yildirim, rival del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, parte como una víctima más del boxeador tapatío y los pronósticos apuntan a un KO a favor de Álvarez, en gran parte porque el turco llega a la contienda del del 27 de febrero tras una pausa de dos años.

La pelea se concretó ya que Yildirim forma parte de los retadores por la corona del CMB entre los súper medianos, pero el turco puso una condición para volver a ring, ser entrenado por el mexicano Joel Díaz, quien se integró a su equipo de trabajo para la última semana de enero.

En sólo un mes, el mexicano tiene la encomienda de poner a tono físico y en ritmo a Yildirim. “Dicen que es un costal, y está bien, me gusta que lo digan”, dijo Díaz, quien tiene un largo recorrido en el boxeo como entrenador.

¿Quién es Joel Díaz?

Díaz nació el 18 de febrero de 1973, en la comunidad michoacana de Jiquilpán, y es el mayor de siete hermanos. Su incursión en el boxeo se dio en Estados Unidos, a donde su familia se mudó en 1985, cuando él tenía 12 años. Se instalaron en California para trabajar en la agricultura.

Como boxeador profesional tuvo un récord de 17 victorias (4 KO), tres, una de ellas en Sudáfrica, en 1996, contra Philip Holiday. Para ese momento, Díaz tenía 23 años y fue derrotado por decisión. En esa pelea tuvo una cortada en el área del ojo.

Peleó después en una eliminatoria por el campeonato mundial y la ganó contra José Luis Montes y esa fue su última pelea, ya que le diagnosticaron desprendimiento de retina, por lo que tuvo que retirarse del boxeo para dedicarse al trabajo de construcción.

Por consejo de su madre, volvió al boxeo después de algunos meses para entrenar a sus hermanos, Antonio y Julio Díaz en un gimnasio de Coachella, en el que se encargó de la preparación física de ambos sin retribución económica. Los ingresos los obtenía como albañil, a lo cual se dedicaba por las mañanas.

Su hermano Antonio ganó prestigio en el boxeo y Julio llegó a ser campeón mundial de peso ligero de la FIB, por lo que Díaz ganó jerarquía como entrenador. Cuenta la leyenda que un día llegó al gimnasio Thimothy Bradley para convencerlo de ser su entrenador.

¿A quién ha entrenado?

Thimothy Bradley es la máxima referencia a la hora de hablar de Joel Díaz, ya que el estadounidense venció tanto a Juan Manuel Márquez como a Manny Pacquiao. En 2013 fue reconocido como uno de los mejores entrenadores del mundo.

También ha entrenado a Abner Mares y forma a decenas de niños en su gimnasio según Excelsior California, incluso ha incursionado en la UFC gracias a Cub Swanson y Ruslan Provodnikov. Ahora Avni Yildirim se une a la lista y aunque Díaz considera que su peleador puede dar la sorpresa, las expectativas son bajas, pero eso es normal para él.

“Soy de esos entrenadores que ha estado en el lado B y casi siempre salgo ganando. Con Timothy Bradley se ganaron cinco títulos mundiales y en cada pelea éramos el lado B. Juan Manuel Márquez venía de dormir a Manny Pacquiao y se enfrentaba a un Bradley lastimado por su pelea contra Provodnikov. Estuvimos a punto de salir de esa pelea, tuvimos que traer a dos doctores de Nueva York y les dije a todos: vamos a ganar. Nadie creía en mí”.

¿Qué dice sobre la pelea con ‘Canelo’?

Joel Díaz, con 48 años recién cumplidos, considera que el mexicano es el favorito para la pelea y espera que el mexicano ataque el cuerpo del tuco para restarle condición física, por ello ha trabajado especialmente en resistencia y cardio, para que su pupilo mantenga el ritmo.

“Avni es fuerte de mente. Tiene un corazón grande y tiene huevos. Va con la intención de tumbarle la cabeza a ‘Canelo’. Si eso no fuera así , no estaría aquí. No voy a hacer el ridículo”, dijo al podcast de Jorge Ebro.