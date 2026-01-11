Lo que necesitas saber: Con esta victoria, el Barcelona reafirmó su título del equipo más ganador de la historia, alcanzando los 16 y superando por tres títulos al Real Madrid.

¡Por fin tenemos Supercampeón de España! Tras un partido lleno emociones y un cierre digno de una final, el Barcelona logró imponerse 3 a 2 ante el Real Madrid y se coronó nuevamente campeón de la Supercopa de España.

Barcelona vuelve a ser Supercampeón de España // X:@FCBarcelona_es

Así fueron los goles del Barcelona y del Real Madrid en la Supercopa de España

El partido comenzó con mucha intensidad digno de un marcador… aunque no fue sino hasta el minuto 35 que Raphinha aprovechó su momento dentro del área para darle la ventaja al Barcelona.

Aunque no tardo mucho para que el Real Madrid reaccionara, pues apenas comenzó el tiempo de compensación (45+2′) Vinicius Jr marcó un golazo que les daba el empate.

Este fue el punto donde se demostró que ambos equipos querían la victoria. Y es que durante el mismo tiempo extra, al 45+3′ Robert Lewandowski le devolvió la ventaja al Barça… y el conjunto merengue respondió con una anotación de Gonzalo García al 45+6‘, dejando un 2-2 antes al terminar el primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, el partido se mantuvo con esa misma intensidad aunque sin tantas anotaciones. Fue hasta el minuto 73 que nuevamente Raphinha apareció para anotar su doblete y con este gol le dio la victoria al Barcelona.

Aunque claro, no podemos evitar contante el cierre dramático de este encuentro, pues el Real Madrid fue con todo para conseguir un tanto más y empatar el juego… aunque solo se quedó con las ganas, pues el Barça logró defender su meta con un jugador menos en los últimos minutos.

Barcelona reafirma su puesto como el equipo más ganador de la historia…

Como ya te habíamos contado, esta era una final más que especial entre Real Madrid y Barcelona, pues fue la cuarta vez que se enfrentaron en busca del título de Supercampeón de España.

Y Lamine Yamal no se equivocó al decir que el Real “no puede con ellos”, pues con esta victoria los culés reafirman su título del equipo más ganador de la historia (logrando los 16) y así superando por tres títulos a los blancos.