¡Barcelona vs Real Madrid! ¿Dónde ver la final de la Supercopa de España 2026?

Lo que necesitas saber: Barcelona es el máximo ganador de la Supercopa de España con 15 títulos, superando los 13 del Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid, un partido que emociona de una forma especial a todo amante del futbol. ¿Qué crees? Van a enfrentarse en la final de la Supercopa de España por cuarto año consecutivo y sin duda es un encuentro que no te puedes perder.

Barcelona y Real Madrid jugarán a final de la Supercopa de España

Fecha, hora y transmisión: ¿Dónde ver en vivo el Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España?

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero a las 13:00 horas, en busca de conquistar nuevamente la Supercopa de España. La final será en Arabia Saudita, como ha sucedido desde hace algunos años.

Y es que ambos han jugado la final desde 2023, por lo que será la cuarta vez consecutiva que disputen el título entre sí. Por algo se llama El Clásico, pero ojo con el dato: De no haber cambiado el formato en 2020 a cuatro equipos y sólo jugaran el campeón de Liga y el campeón de la Copa del Rey, no se habrían enfrentado en 2023 ni en 2025.

Lo único malo es que no tendremos el partido en tv abierta, pues la transmisión en México va en exclusiva por la señal de Sky Sports.

Partido Fecha y Hora Dónde ver Real Madrid vs Barcelona

Supercopa de España Domingo 11 de enero

13:00 horas SKY Sports

Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España

¿Mbappé jugará la final de la Supercopa de España?

La buena noticia para la afición del Madrid, es que Mbappé sí estará disponible para jugar la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso confirmó tras la semifinal que Mbappé estará en Arabia, pues “está mucho mejor” tras su lesión, y tiene “las mismas posibilidades de jugar” que cualquier otro futbolista dentro de la convocatoria.

Mbappé sí jugará la final de la Supercopa de España

La final de este domingo será más que especial para Real Madrid y Barcelona. Como ya decíamos, se han enfrentado en las tres finales anteriores y los Culés se llevaron el trofeo dos veces por una del Madrid. O se iguala la balanza este domingo, o los catalanes confirman que el Real “no puede con ellos” (como dijo Lamine Yamal).

Barcelona es el equipo más ganador de la historia con 15 títulos y Real Madrid tiene 13, así que si ganan los catalanes, dejarán por tres títulos a los blancos; pero si la gana el Madrid, se acercará nuevamente a uno. ¡Qué emoción!