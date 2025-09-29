Finalmente, tras meses de rumores y mucha especulación, es oficial: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl XL o el Apple Music Halftime Show el próximo 8 de Febrero del 2026 en Santa Clara, California.

“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Este show es por quienes llegaron antes y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

Foto: Bad Bunny YouTube.

A unos días de haber culminado su exitosa residencia en Puerto Rico, y prepararse para su próxima gira con la que visitará la Ciudad de México el próximo mes de Diciembre, Bad Bunny declaró que no contemplaba presentaciones en Estados Unidos por el peligro que puede representar la autoridad antimigratoria ICE para su audiencia.

Sin embargo, minutos antes de que la NFL lo anunciara como el acto principal en el show de medio tiempo del Super Bowl compartió una publicación en su cuenta de Twitter, en la que se lee: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”

El Apple Music Halftime Show se estrenó en el Super Bowl LVII de 2023 con nada menos que Rihanna, que regresó a los escenarios después de años y lo hizo volando —literal— sobre el campo. Un año después, en 2024, Usher se rifó con un show lleno de R&B, baile y nostalgia noventera que puso a todos a mover el pie. Para 2025, la tradición siguió con Kendrick Lamar, dejando claro que el Apple Music Halftime Show llegó para quedarse como el momento musical más esperado del Super Bowl, ese que detiene el partido y convierte al estadio en el escenario más grande del planeta.

Ahora, con Bad Bunny el Apple Music Halftime Show se anota otro golazo, al consagrar a uno de los artistas más importantes del momento, para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny confirmó que sí visitará México con el disco ‘Debí tirar más fotos’. Foto: Pop Crave

El Super Bowl XL se jugará el 8 de febrero de 2026 en el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. Y ojo, no es la primera vez que ese lugar recibe un momento épico: ahí mismo, hace diez años, Coldplay se aventó el show del medio tiempo Super Bowl L junto a Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson. Una noche donde la música estuvo brutal y los Denver Broncos se llevaron el título de la NFL tras vencer 24-16 a Carolina Panthers.