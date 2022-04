¡Así que chiste! El error que hizo jugar al Bayern con 12 futbolistas ante el Friburgo

El Bayern Múnich se mantiene como líder solitario de la Bundesliga, pero la victoria ante el Friburgo nos dejó un momento inusual. Durante algunos segundos, el vigente campeón de la Liga de Alemania tuvo 12 futbolistas en la cancha. Así como lo lees, eso de ventaja numérica tomó un significado completamente diferente.

Por el momento no hay detalles sobre una queja o apelación del Friburgo; no obstante, medios locales aseguran que sí es una posibilidad grande. Pero mientras son peras o manzanas, es un hecho que hubo un error entre los jugadores y los mismos árbitros, que no se percataron de que un jugador se mantuvo en el juego en lugar de salir de cambio.

Así fue el momento en que el Bayern tuvo 12 futbolistas en el campo

Corría el minuto 84 cuando el Bayern Múnich hizo un doble cambio en el que Kingsley Coman tenía que abandonar la cancha. Al no hacerlo, el equipo bávaro se quedó aproximadamente 17 segundos con un jugador más y se rumora que el Friburgo podría reclamar el partido como alineación indebida. El partido se detuvo y luego se reanudó con un bote, pero se agregaron 8 minutos después del 90′.

Al terminar el partido en el Europa-Park Stadion, Julian Nagelsmann recibió varios cuestionamientos sobre lo que sucedió. “Fue una situación espontánea. Tolisso tenía problemas con el estómago y corrió hacia vestuarios. Coman no sabía que tenía que salir también y se quedó en el campo durante 8 o 9 segundos. No fue nada que incidiera el partido“, explicó el DT del Bayern.

Por su parte, el DT del Friburgo fue cuestionado sobre una posible sanción para su rival y respondió que eso dependerá de las normas correspondientes y de quienes las aplican: “Hay un reglamento para lo que ocurrió. El Friburgo, el Bayern y todos los clubes están sujetos a estas normas. No puedo decir nada más“, declaró Christian Streich.

Bajo la misma línea, el director deportivo Jochen Saier afirmó que observarán las repeticiones con calma. Asimismo, dio a conocer que el Friburgo se encargó de avisarle al árbitro que el Bayern tenía un jugador más en la cancha. “No sé cuánto tiempo, no creo que fuera tanto. Fue algo extraño que nunca había experimentado. No puedo decir si tendrá algún impacto; toca calmarse y pensaremos si presentaremos alegaciones o no“.