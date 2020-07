El enorme gesto del San José Earthquakes para Benjamín Galindo

El San José Earthquakes debutó en el torneo especial ‘MLS is Back’ frente al Seattle Sounders con una dedicatoria especial para el mexicano Benjamín Galindo, quien sufrió un derrame cerebral el 28 de mayo, en Guadalajara, Jalisco.

Galindo se desempeñaba hasta entonces como auxiliar técnico de Matías Almeyda, estratega del San José, y había regresado a México con un permiso especial debido a la pausa en la MLS por el coronavirus.

Previo al arranque del partido contra Sounders, el equipo publicó una imagen con la playera con el número 1 y el apellido del ‘Maestro’, junto al pizarrón táctico.

“Desearíamos que estuvieras aquí, Benjamín Galindo. Lucharemos por ti esta noche”, dedicó el club californiano.

Wish you were here, @bgalindo58.

We’ll fight for you tonight. #MLSisBack | @intermedia_net pic.twitter.com/9VbCdfKD3N

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) July 11, 2020