El llamado “futuro” del Real Madrid no la está pasando nada bien desde que llegó al club. Vinícius Júnior ha sido víctima de críticas de la afición y ahora de Karim Benzema, quien le habría pedido a Ferland Mendy no jugar con el brasileño.

El Real Madrid rescató el empate en la Champions League ante el Borussia Mönchengladbach en un partido donde Vinícius Júnior arrancó como titular pero salió de cambio a los 70 minutos, dejando su lugar para Eden Hazard.

Fue en el medio tiempo donde se habría vivido el incidente que causará polémica. En el túnel rumbo al campo, Benzema y Mendy se alejaron un poco del resto de sus compañeros para charlar. Hablando en francés, Karim le habría pedido no jugar con Vinícius.

“Hermano, no juegues con él. Él hace lo que quiere. Por la vida de mi madre que él está jugando contra nosotros“, le habría dicho Benzema a Mendy.

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV

