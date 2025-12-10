Lo que necesitas saber: Es la primera vez que se venden boletos para la Selección Mexicana en Fanki y la plataforma colapsó ante la alta demanda

Fanki no pudo con el paquete, al menos no en el día y la hora que habían prometido. La plataforma de plano colapsó para comprar boletos del México vs Portugal en el Estadio Azteca, pues ni en su sitio ni en su app se pudo ingresar a la venta. ¡Lo que provoca Cristiano Ronaldo!

Foto: @miseleccionmx

Fanki colapsó en la venta de boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

La cita para la preventa era este 10 de diciembre en punto de las 09:00 horas. Pero desde unos minutos antes el sitio se cayó y la app se quedaba “cargando”. Y sí, justo en la hora marcada para comprar boletos del México vs Portugal, comenzaron los mensajes de “ERROR 503” e “Inténtalo más tarde”.

El Error 503 es básicamente que la demanda tumbó el servidor, es decir, que hay tanta gente conectada que no aguantó. Se anunció que el horario para la preventa se recorría a las 09:30 horas, pero nada, el sitio y la app continuaron así.

Y una vez que lograbas entrar a la fila virtual, esperabas tu turno y llegabas hasta el inicio de la misma, el sitio te mandaba un aviso de que no, que debías seguir intentando más tarde. Básicamente una fila virtual falsa.

Los memes no perdonan a Fanki por fallar con los boletos del México vs Portugal

La afición no perdona este tipo de situaciones… y los memes tampoco. Por eso todo mundo se le fue encima a Fanki por no estar a la altura en su primer gran evento de alto nivel. La visita de Cristiano Ronaldo a México no es cualquier cosa, y ya desde ahorita vamos perdiendo ese partido.

Reprograman venta de boletos para el México vs Portugal

Acá en Sopitas.com hasta nos armamos una guía sobre cómo comprar boletos en Fanki, pero al final no se pudo. La venta de boletos para el México vs Portugal tuvo que ser reprogramada para este jueves, 11 de diciembre, a las mismas 09:00 horas.

¿Y qué dijo Fanki sobre su colapso?

Hasta Profeco tuvo que salir a defender a quienes estábamos buscando boletos para ver a Cristiano Ronaldo en México. Y luego luego de ese regaño, Fanki sacó un comunicado para dar su versión de la historia.

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, detectamos actividad inusual en el tráfico entrante. Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy”.

Profeco tuvo que regañar a Fanki